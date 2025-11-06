Исправьте эту уязвимую точку в вашем доме уже сейчас: это позволит не задубеть зимой

Проблемы некоторых домов были заложены еще на этапе проектирования

"Хрущевки" в случае перебоев с отоплением рискуют быть одними из самых холодных домов в стране. Однако, есть способы, которые помогут пройти эту зиму более комфортно.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала эксперт по ЖКХ, тарифообразованию, субсидированию, градостроительству Кристина Ненно.

Она объяснила, что все проблемы данного жилья идут от того, что в них изначально нет нужной теплоизоляции.

Оттуда сифонит. Даже если постелен линолеум или ковролин, то пол будет холодным. Ну, ковролин поможет, но немножечко. объяснила Ненно

Однако выход из этой ситуации есть. Он, по мнению эксперта, заключается в комплексном утеплении фасадных стен дома.

Ибо, если только отдельную какую-то квартиру утеплить, то там будет теплее на 2°, а у соседей начнется грибок. Ну и в стыках опять-таки будет гулять температура. Поэтому желательно делать все одним махом. Минеральная вата сейчас лучшая в этом. сказала эксперт

