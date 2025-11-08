Через большие ворота сюда не ходят. Какие тайны скрывает старинное кладбище в Житомире (фото)

Место, окутанное историей и легендами, хранит память о многокультурном прошлом города.

Один из старейших некрополей Украины — Католическое или польское кладбище находится в Житомире. Хоронили здесь по конфессиональному признаку — чехов, итальянцев, немцев и конечно же поляков. Именно поляки в 1799 году приобрели этот участок и уже в следующем году основали здесь кладбище.

Польское кладбище в Житомире: история и интересные факты

Среди старых улиц Житомира, на холмах у реки Каменки, находится одна из старейших католических некрополей Украины. После его открытия в 1800 году сюда перезахороняли людей из старшего кладбища, поэтому точно неизвестно, насколько древним является старейшее захоронение.

Вход на кладбище

Самым древним среди сохранившихся является надгробие Юзефины Скальцовской, датированное 1816 годом. Кладбище было упорядоченным и четко структурированным: девять участков имели своих небесных покровителей — от Святой Софии, где покоились священники, до участка Святого Винцента, предназначенного для бедняков.

Табличка с разделением кладбища на части

Здесь нашли покой представители благородных семей Домбровских, Монюшко, Чацких, а также первый польский авиатор Бронислав Мациевич и пианист Юлиуш Зарембский, чье творчество известно далеко за пределами Польши. Закрыли кладбище для захоронений в 1976 году.

Кладбище

В разное время здесь хоронили представителей зажиточных семей, и надгробия им пытались сделать интересными. В частности, популярны были "кресты на пнях" и "кресты на скалах", как символ дерева жизни. Их производили в житомирских каменотесных мастерских вплоть до середины XX века. Есть и уникальные образцы — склеп-пирамида Юзефы Липской (1893) или неоготическое захоронение Эльжбеты Урбановской (1854).

Крест символизировал жизнь вечную /times.zt.ua Крест на Польском кладбище в Житомире /times.zt.ua

Склеп-пирамида Юзефы Липской

Захоронение Эльжбеты Урбановской

Еще одним видом захоронений были склепы — одно- или двухуровневые камеры, которые закрывались воротами или закрывались каменной табличкой. Впоследствии большинство из них были повреждены: склепы вскрывали, грабили, а после актов вандализма их замуровали. Были и катакомбы — ряды подобных подвалов, которые находились рядом. Они также частично разграблены.

Ограбленный склеп замуровали

Ограбленные катакомбы — внутри остатки гробов и мусора

Почему Житомир был польским городом

История поляков в Житомире началась после Люблинской унии 1569 года, когда город вошел в состав Речи Посполитой. Позже, в 1775-м, польское правительство признало Житомир одним из столичных городов. Когда в 1804 году город стал центром Волынской губернии Российской империи, царское правительство поощряло переселение поляков, развивавших земледелие, ремесла и промышленность.

Вход в катакомбах заслонили табличкой с именем покойного

Надписи на польском на большинстве из надгробий кладбища

Перепись 1884 зафиксировала, что в Житомирском уезде проживало почти 40 тысяч поляков — более 13% населения. Это был самый высокий показатель в губернии. Польская община имела свои школы, костелы, благотворительные общества и, конечно, свое кладбище.

Поверья и легенды кладбища

О житомирском католическом кладбище ходит немало легенд. Экскурсоводы до сих пор советуют входить не через главные ворота — мол, они предназначены для покойников, а живым лучше пользоваться калиткой.

В окружении старых надгробий легко верить и мистику

Некоторые рассказывают, что ночью из часовни Святого Станислава слышны шаги — говорят, это дух ксендза Анджея Федуковича, настоятеля кафедрального костела, который в 1925 году совершил самосожжение, протестуя против советских притеснений. Его могила и кенотаф среди самых посещаемых на кладбище.

Надгробие Анджея Федуковича

Юзеф Крашевский описывал этот некрополь как "католическое кладбище, раскинутое в леске на холмах, творящее печальный, но чрезвычайно колдовской образ. Посредине стоит костел на самом высоком хребте горы, крыша и стены которого возвышаются более густой массой деревьев". Кладбище упоминается и в произведениях Владимира Короленко — "История моего современника" и "Дети подземелья", где писатель описывает подземелья и катакомбы, которые существовали под старыми часовнями.

Ранее "Телеграф" рассказывал о старинном Еврейском кладбище в Черновцах. Он отличается особыми памятниками.