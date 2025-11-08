Через большие ворота сюда не ходят. Какие тайны скрывает старинное кладбище в Житомире (фото)
Место, окутанное историей и легендами, хранит память о многокультурном прошлом города.
Один из старейших некрополей Украины — Католическое или польское кладбище находится в Житомире. Хоронили здесь по конфессиональному признаку — чехов, итальянцев, немцев и конечно же поляков. Именно поляки в 1799 году приобрели этот участок и уже в следующем году основали здесь кладбище.
Польское кладбище в Житомире: история и интересные факты
Среди старых улиц Житомира, на холмах у реки Каменки, находится одна из старейших католических некрополей Украины. После его открытия в 1800 году сюда перезахороняли людей из старшего кладбища, поэтому точно неизвестно, насколько древним является старейшее захоронение.
Самым древним среди сохранившихся является надгробие Юзефины Скальцовской, датированное 1816 годом. Кладбище было упорядоченным и четко структурированным: девять участков имели своих небесных покровителей — от Святой Софии, где покоились священники, до участка Святого Винцента, предназначенного для бедняков.
Здесь нашли покой представители благородных семей Домбровских, Монюшко, Чацких, а также первый польский авиатор Бронислав Мациевич и пианист Юлиуш Зарембский, чье творчество известно далеко за пределами Польши. Закрыли кладбище для захоронений в 1976 году.
Кладбище
В разное время здесь хоронили представителей зажиточных семей, и надгробия им пытались сделать интересными. В частности, популярны были "кресты на пнях" и "кресты на скалах", как символ дерева жизни. Их производили в житомирских каменотесных мастерских вплоть до середины XX века. Есть и уникальные образцы — склеп-пирамида Юзефы Липской (1893) или неоготическое захоронение Эльжбеты Урбановской (1854).
Еще одним видом захоронений были склепы — одно- или двухуровневые камеры, которые закрывались воротами или закрывались каменной табличкой. Впоследствии большинство из них были повреждены: склепы вскрывали, грабили, а после актов вандализма их замуровали. Были и катакомбы — ряды подобных подвалов, которые находились рядом. Они также частично разграблены.
Почему Житомир был польским городом
История поляков в Житомире началась после Люблинской унии 1569 года, когда город вошел в состав Речи Посполитой. Позже, в 1775-м, польское правительство признало Житомир одним из столичных городов. Когда в 1804 году город стал центром Волынской губернии Российской империи, царское правительство поощряло переселение поляков, развивавших земледелие, ремесла и промышленность.
Перепись 1884 зафиксировала, что в Житомирском уезде проживало почти 40 тысяч поляков — более 13% населения. Это был самый высокий показатель в губернии. Польская община имела свои школы, костелы, благотворительные общества и, конечно, свое кладбище.
Поверья и легенды кладбища
О житомирском католическом кладбище ходит немало легенд. Экскурсоводы до сих пор советуют входить не через главные ворота — мол, они предназначены для покойников, а живым лучше пользоваться калиткой.
Некоторые рассказывают, что ночью из часовни Святого Станислава слышны шаги — говорят, это дух ксендза Анджея Федуковича, настоятеля кафедрального костела, который в 1925 году совершил самосожжение, протестуя против советских притеснений. Его могила и кенотаф среди самых посещаемых на кладбище.
Юзеф Крашевский описывал этот некрополь как "католическое кладбище, раскинутое в леске на холмах, творящее печальный, но чрезвычайно колдовской образ. Посредине стоит костел на самом высоком хребте горы, крыша и стены которого возвышаются более густой массой деревьев". Кладбище упоминается и в произведениях Владимира Короленко — "История моего современника" и "Дети подземелья", где писатель описывает подземелья и катакомбы, которые существовали под старыми часовнями.
