Украинцы заподозрили, что лимоны "Монобанка" – обман. Там уже ответили

"Монобанк" обнародовал результаты розыгрыша iPhone и сладких призов среди тех, кто нашел 10 лимонов. Однако победителей просто назвали списками, без розыгрыша в эфире или хотя бы в записи, украинцы заподозрили обман.

Что нужно знать:

"Монобанк" странным образом объявил победителей, получающих iPhone

Украинцы делятся сомнениями, что они были избраны честно

Гороховский саркастически ответил тем, кто не верит, что розыгрыш был реальным

В соцсети TikTok появилось немало видео, в которых украинцы делятся сомнениями относительно того, как были названы победители. Многие подозревают, что их избрали не рандомно, а, например, среди сотрудников "Монобанка".

Впрочем, в комментариях кто-то пишет, что выиграл. Некоторые похвастались получением банки шоколадных монет (за поиск детских лимонов), кто-то заявил, что выиграл iPhone и уже получил звонок из Моно с вопросом, куда отправить приз.

Что ответили на эти сомнения в "Моно"

Соучредитель "Монобанк" Олег Гороховский саркастически прокомментировал сомнения украинцев по поводу справедливости розыгрыша iPhone. Он не стал оправдываться, а довел их до абсурда.

Прочитал в Threads об итогах розыгрыша iPhone и готов признаться, что на самом деле 100 iPhone раздали не рандомно, а нашим сотрудникам, участвовавшим в ограблении Лувра. Ну вот сказал правду и полегчало, — иронизирует Гороховский

Когда разыграют миллион гривен среди нашедших 50 лимонов

Розыгрыш миллиона гривен среди нашедших все лимоны запланирован на 21 октября. Следить за ним можно будет в прямом эфире Instagram с 12:00.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что все 50 лимонов, которые можно было найти бесплатно, обнаружили более 700 тысяч человек. В общей сложности хотя бы один лимон собрали более 3,5 млн пользователей.