Никогда не оставляйте это рядом с луком. Агроном раскрыл секреты хранения

Есть несколько правил, которые помогут луку до лета оставаться свежим

Осень – время сбора урожая, важно не только вырастить его, но и правильно хранить. Каждый овощ имеет свои требования к "зимовке" — рассказываем, как хранить лук.

Если овощ хранить неправильно, он начнет прорастать и гнить. Секреты хранения лука в Facebook рассказал агроном Ярослав Мазур.

Сортировка и просушивание

Для длительного хранения надо отбирать только сухой и зрелый лук без повреждений. Мягкий или проросший надо отложить. Луковицы, которые пойдут на хранение, нужно тщательно подсушить, оставив на 10–14 дней в теплом проветриваемом месте. Шейка должна быть полностью сухой.

Температура и влажность

Главный секрет – отсутствие перепадов температуры. Лучше всего лук хранится при +1…+3 градусах, или наоборот — в теплом сухом помещении с температурой на уровне +18…+22 градуса. Оптимальная влажность — 60–70%, если показатель будет выше, лук начнет гнить.

Как хранить и что нельзя класть рядом

Лук в косах

Лук должен "дышать", поэтому хранят его в сетках, чулках или плетеных косах. Ни в коем случае нельзя оставлять его в полиэтиленовых пакетах. Также подойдут деревянные ящики с вентиляцией. Агроном советует не хранить лук рядом с картофелем – он повышает влажность, и лук быстрее портится.

