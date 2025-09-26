Почему солнечные панели не спасут во время блекаутов: эксперт сделал неожиданное заявление

Эксперт по ЖКХ объяснил, почему солнечные станции не обеспечивают энергонезависимость домов и почему утепление нужно больше.

Солнечные панели могут являться неэффективным решением. В частности, когда речь идет о термомодернизации дома.

Факты:

Солнечные станции – не энергонезависимость, а доход для руководителей ОСМД

Потери тепла в домах достигают 20–50% и солнечными панелями этого не изменить

Зимой солнечные панели покрывают лишь 10% потребностей дома, это не поможет при блекауте

Об этом "Телеграфу" рассказал эксперт по ЖКХ Олег Попенко. Он подчеркнул, что "солнечные станции являются дополнительным заработком для председателей ОСМД". Эксперт уверен, что установка солнечных электростанций на домах не уместна ни до войны, ни после, если их производить вместо тепломодернизации.

Тепломодернизация (также используется термин "термомодернизация") — это комплекс мер, направленных на утепление здания и модернизацию его инженерных систем для повышения энергоэффективности, снижения теплопотерь и уменьшения затрат на отопление. Олег Попенко рассказывает, что потери тепла в домах критически велики – от 20% до 50%.

Что касается эффективности солнечных панелей для достижения энергонезависимости, эксперт также сомневается в этом. Заявление, что лифты и подкачка воды будет работать даже во время блекаутов, Попенко назвал неправдой и манипуляцией.

По его словам, солнечная электростанция зимой дает не больше 10% от общего объема.

Фактически она дает электроэнергию 3 дня, а 27 ее откуда надо брать. И ни о какой энергонезависимости многоквартирного дома тогда, когда нам нужно, речь не идет Олег Попенко, эксперт ЖКХ

