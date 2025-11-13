Как раздать интернет с iPhone: сохраните шпаргалку на время отключений света

Некоторым придется обратиться к оператору

Во время отключений электроэнергии обычный Wi-Fi перестает работать. Чтобы техника не осталась дома без интернета, его можно раздавать с помощью вашего iPhone.

"Телеграф" рассказывает о том, как сделать интернет на телефоне вашим домашним Wi-Fi.

Чтобы сделать iPhone точкой доступа, нужно разобраться, может ли вообще смартфон делиться интернетом. Обратите внимание, что не каждый оператор мобильной связи предоставляет услугу раздачи трафика. В некоторых случаях за эту возможность нужно доплатить. Может быть ограничено и число одновременно подключенных устройств.

Пошаговая инструкция:

Открыть "Настройки".

Нажать на "Сотовая связь", затем — "Режим модема". В некоторых версиях iOS "Режим модема" вынесен отдельно и может называтся "хот-спот".

Активировать бегунок напротив "Разрешать другим".

Бывает так, что в категории "Сотовая связь" нет "Режима модема"/хот-спот. В этом случае обратитесь к своему провайдеру, чтобы он добавил услугу раздачи трафика. Интернет будет раздаваться с той сим-карты, которая используется для звонков в данный момент.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая зарядная станция потянет стиралку, холодильник и плиту на кухне.