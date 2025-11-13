Як роздати інтернет з iPhone: збережіть шпаргалку під час вимкнення світла

Декому доведеться звернутися до оператора

Під час відключень електроенергії звичайний Wi-Fi перестає працювати. Щоб техніка не залишилася вдома без інтернету, його можна роздавати за допомогою iPhone.

"Телеграф" розповідає про те, як зробити інтернет на телефоні вашим домашнім Wi-Fi.

Щоб зробити iPhone точкою доступу, потрібно розібратися, чи може смартфон ділитися інтернетом. Зверніть увагу на те, що не кожен оператор мобільного зв’язку надає послугу роздачі трафіку. У деяких випадках за цю можливість слід доплатити. Може бути обмежена кількість одночасно підключених пристроїв.

Покрокова інструкція:

Відкрити "Параметри".

Натиснути на "Стільникові дані", потім — "Режим модема". У деяких версіях iOS "Режим модема" винесений окремо і може називатися "хот-спот".

Активувати бігунок навпроти "Дозволяти іншим".

Буває так, що в категорії "Стільникові дані" немає "Режим модема"/хот-спот. У цьому випадку зверніться до свого провайдера, щоб він додав послугу роздачі трафіку. Інтернет буде роздаватися з тієї сім-картки, яка використовується для дзвінків на даний момент.

