Мир перевернулся: этот "родной" продукт на самом деле всегда был импортным, почему его не делают у нас
Это сложная культура, с двухлетним циклом выращивания
Ситуация с чесноком в Украине остается напряженной. Почти весь этот продукт мы импортируем из-за границы.
Об этом эксперты рассказали в комментарии "Телеграфу",
Международный эксперт по хранению плодоовощной продукции Павел Булгаков сообщил нелестную статистику: по данным на 2021 год, Украина обеспечивает себя всего на 1% от своего потребления собственным чесноком.
Все остальное – импортировано. Особенно подразумевается не в период сбора чеснока, а именно уже после начала процесса хранения
По его словам, даже у него, сопровождающего более 60 тысяч тонн овощей разных видов каждый год, не очень велик опыт хранения чеснока.
"Буквально 2-3 хранилища на всю Украину, которые там профессионально хранят чеснок", – отметил эксперт.
Когда сетям нужен чеснок постоянно, на постоянной основе, им проще завозить импортом.
Президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник объяснил, почему украинские фермеры не спешат осваивать эту культуру:
Это сложная культура, с двухлетним циклом выращивания. Поэтому пока глобально не происходит импортозамещения
