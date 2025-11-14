Мир перевернулся: этот "родной" продукт на самом деле всегда был импортным, почему его не делают у нас

Это сложная культура, с двухлетним циклом выращивания

Ситуация с чесноком в Украине остается напряженной. Почти весь этот продукт мы импортируем из-за границы.

Об этом эксперты рассказали в комментарии "Телеграфу",

Международный эксперт по хранению плодоовощной продукции Павел Булгаков сообщил нелестную статистику: по данным на 2021 год, Украина обеспечивает себя всего на 1% от своего потребления собственным чесноком.

Все остальное – импортировано. Особенно подразумевается не в период сбора чеснока, а именно уже после начала процесса хранения пояснил Булгаков

По его словам, даже у него, сопровождающего более 60 тысяч тонн овощей разных видов каждый год, не очень велик опыт хранения чеснока.

"Буквально 2-3 хранилища на всю Украину, которые там профессионально хранят чеснок", – отметил эксперт.

Когда сетям нужен чеснок постоянно, на постоянной основе, им проще завозить импортом.

Президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник объяснил, почему украинские фермеры не спешат осваивать эту культуру:

Это сложная культура, с двухлетним циклом выращивания. Поэтому пока глобально не происходит импортозамещения сказал Баштанник

