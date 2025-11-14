Світ перевернувся: цей "рідний" продукт насправді завжди був імпортним, чому його не роблять у нас

Це складна культура, з дворічним циклом вирощування

Ситуація із часником в Україні залишається напруженою. Майже весь цей продукт ми імпортуємо з-за кордону.

Про це експерти розповіли у коментарі "Телеграфу",

Міжнародний експерт із зберігання плодоовочевої продукції Павло Булгаков повідомив невтішну статистику: за даними на 2021 рік, Україна забезпечує себе всього на 1% від свого споживання власним часником.

Все інше – імпортоване. Особливо мається на увазі не в період збору часнику, а саме вже після початку процесу зберігання пояснив Булгаков

За його словами, навіть у нього, який супроводжує понад 60 тисяч тонн овочів різних видів щороку, не дуже великий досвід зберігання часнику.

"Буквально 2-3 сховища на всю Україну, які там професійно зберігають часник", – зазначив Булгаков.

Коли мережам треба часник постійно, на постійній основі, їм простіше завозити імпортом.

Президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник пояснив, чому українські фермери не поспішають освоювати цю культуру:

То складна культура, з дворічним циклом вирощування. Тому поки глобально не відбувається імпортозаміщення сказав Баштанник

