Киев зальет нечистотами? Нардеп предупредил еще об одной угрозе из-за блэкаута

Импорт электроэнергии становится все более дорогим для Украины

Длительное отсутствие электроснабжения чревато проблемами с канализационной системой, под угрозой даже Киев. Украина живет в условиях регулярных отключений электроэнергии из-за последствий российских ударов по энергетическим объектам нашей страны.

Что нужно знать:

Украинцы должны понимать реальное состояние энергетики и существующие риски

Есть угроза не только отключений света, но и проблем с отоплением, водоснабжением и канализационной системой

Нечистоты могут затопить улицы городов, в том числе столицы

Об опасности для канализационной системы "Телеграфу" рассказал глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины и народный депутат Михаил Волынец: Россия бьет по добыче угля: в чем тактика и как Украине поможет урановая руда

Нардеп убежден, что людям нужно говорить правду о реальном положении дел в энергетике. По его словам, в этом году промышленность потребила на 1 млрд. киловатт-часов меньше электроэнергии, чем в 2024 году. В то же время, население и коммунальные службы держатся на уровне предыдущего года.

Волынец объяснил, что если энергоснабжение прекратится на длительное время, возникнут не только проблемы с отоплением. Под угрозой и другие системы жизнеобеспечения городов.

Если не будет электроэнергии, то будут сложности. Потому что нужно говорить не только о тепле — без которого, конечно, тяжело — но и о подаче воды и работе канализации. Иначе канализация может затопить нечистотами улицы городов, даже Киева, Михаил Волынец

По его словам, Украина может импортировать электроэнергию, но она становится все дороже и может стоить больше, чем в странах ЕС. Тем временем россияне продолжают регулярные атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе и в западных регионах.

Напомним, Геннадий Рябцев, эксперт по энергетическим вопросам, дал "Телеграфу" прогноз, какими будут графики отключений света зимой. По его мнению, температура до -10°C не отразится на ситуации.