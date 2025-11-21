Не викидай! Експерт назвав речі, які можуть врятувати, якщо ви не встигли піти в укриття під час обстрілу

Українці повинні вчитись захищати себе різними способами, вважає експерт

Найкращий захист під час обстрілу — це укриття, яке не можна ігнорувати. Але якщо ви не встигли сховатися вчасно і опинилися під завалами, деякі звичайні предмети в квартирі можуть частково захистити вас і зберегти простір для дихання та руху. Старі чавунні ванни та міцні радянські холодильники завдяки своїй металевій конструкції, теоретично здатні витримати частину ваги бетонних плит. Проте експерти наголошують: це радше випадковість, а не метод захисту — єдиний надійний спосіб врятуватися це вчасно йти в укриття.

20-річний Богдан Кобель провів понад 10 годин під завалами дев'ятиповерхівки на вулиці Стуса в Тернополі після обстрілу 19 листопада. Хлопця знайшли живим — він лежав біля холодильника, який, ймовірно, частково захистив його від багатотонних бетонних плит. Рятувальники називають це дивом, адже простору для дихання було критично мало.

"Телеграф" розповідає, чи справді звичайний холодильник здатний витримати удар перекриття і врятувати людське життя, що радять робити експерти під час обстрілів та які предмети у квартирі можуть стати вашим захистом.

Він кликав на допомогу і лежав у позі ембріона — рятувальник про деталі порятунку Богдана

Російська ракета влучила в дев'ятиповерховий будинок на вулиці Стуса в Тернополі 19 листопада. Квартира Богдана була на дев'ятому поверсі. Рятувальники знайшли хлопця під час "хвилини тиші" — він кликав на допомогу, і його почули.

"Нервував, кричав, я його заспокоював, казав: "Не витрачай сили, бо над тобою дуже багато завалу потрібно розібрати. Наберися терпіння і чекай, ми тебе обов'язково врятуємо", — розповів рятувальник Головного мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України Денис Карпенко.

Коли перекриття обвалились, Богдан опинився на кухні, біля холодильного відсіку. Його притиснуло кухонним стільцем. Хлопець лежав у позі ембріона, простору для дихання було мізерно мало. Праву руку йому перебило. "Це було диво, як він вижив. Це чудо для нього. Я ще такого не бачив, щоб люди за таких умов виживали, там було дуже мало повітря", — зазначив Денис Карпенко.

Зараз Богдан під наглядом медиків у травматологічному відділенні. За словами його матері Оксани Кобель, стан сина стабільний.

Металева конструкція проти тонн бетону: експерт про те, чи міг холодильник зберегти життя

Вперше про те, що холодильники можуть частково рятувати життя під завалами, заговорили після руйнівного землетрусу в Туреччині. Тоді в соціальних мережах та ЗМІ з'явилися публікації про випадки, де стверджувалось, що люди виживали під завалами саме завдяки тому, що металеві конструкції холодильників частково утримували бетонні плити перекриття.

Кадри після землетрусу в Туреччині

Чи дійсно холодильник здатний частково втримати бетонну плиту і врятувати людину? Про це "Телеграфу" розповів професор Олег Левченко, завідувач кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Олег Левченко

"Можливо, холодильник якось його прикрив. Немає в наших холодильників ніяких спеціальних ребер жорсткості, щоб вони працювали як камера укриття. Але він же металева конструкція квадратної форми. Як метал, він уже захисний сам по собі. Теоретично холодильник може витримати, якщо завалиться цегла, бетон. За нього можна і заховатись", — пояснив експерт.

Втім, Олег Левченко наголошує, що це радше випадковість, а не надійний метод захисту. "Це не значить, що його можна взагалі використовувати для захисту людей. Металева конструкція витримала удар і захистила людину", — додав професор.

Експерт жартома згадав старі радянські холодильники: "Якщо, наприклад, холодильник "Донбас" або такий 50-х років, де метал товщиною в палець, то дійсно можна було ховатися".

Не тільки холодильник: які предмети у квартирі можуть врятувати під час обстрілу

Олег Левченко розповів, що теоретично будь-яка міцна конструкція може частково захистити людину під завалами. "Будь-яка конструкція розміром з трохи більше тіла людини, може і зберегти людину. Це зрозуміло, що можна буде заховатись", — пояснив експерт.

Серед можливих варіантів захисту — стіл, шафа, ліжко, ванна. "Залізли під стіл і все, все завалиться, а стіл, можливо, витримає, дивлячись яка вага буде. Але ж все-таки це краще, ніж нічого. Треба, щоб там було якесь ребро жорсткості, щоб воно взяло на себе удар", — зазначив Олег Левченко.

Це стосується і старих чавунних ванн, вони дуже міцні. В них можна заховатись, вважає експерт.

Радянська ванна

За його словами, у критичних випадках людина повинна використовувати все, що є під рукою. "Якщо десь на вулиці — в якусь заглибину, в ямку, в долину, в метро забігти. Війна нас зараз цьому вчить", — підкреслив Олег Левченко.

Як в Україні з'являються індивідуальні укриття

Індивідуальне укриття

Професор розповів, що в Києві нещодавно проходила виставка, де показували різні конструкції для індивідуального захисту. "Це такі індивідуальні укриття з металевих рейок, які обтягуються металом. Людина може там заховатись і зберегти життя".

У багатьох країнах, до прикладу, в Ізраїлі, вони обов'язкові. "І у нас до цього все йде. Хто хоче зберегти себе, хто живе в такій країні, де загроза, має подумати про це", — каже Левченко.

Укриття на вулиці

За його словами, війна навчає людей думати про захист і знаходити способи врятуватися в різних ситуаціях. "Вчимось на цьому досвіді. До цього треба бути готовим", — додає експерт.

