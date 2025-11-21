Графики отключений сократятся? Эксперт дал ответ и сделал позитивный прогноз

Шанс на улучшение есть только при одном условии

Этой зимой Украина и дальше будет жить по графикам отключений, и их сокращение маловероятно — атаки продолжаются, а система работает на грани. Однако ситуация может улучшиться – для этого нужно усилить защиту энергетических объектов. Если это удастся, украинцы будут меньше сидеть без электричества.

Что нужно знать:

Графики зависят от эффективности ПВО.

В некоторых регионах свет есть всего по несколько часов в сутки.

Специалисты уверены: система продержится.

Об этом "Телеграфу" рассказал руководитель энергетических программ Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Игорь Стукаленко. Больше читайте в материале:"Эксперт призвал не кипятить воду литрами: что будет с графиками отключения света в ближайшее время".

Стукаленко объяснил: если атаки будут продолжаться, а защита не улучшится, графики останутся такими же или станут длиннее. Сейчас в некоторых регионах применяют по 3-4 очереди отключений в сутки. Например, в Черкассах свет есть 2 часа, а потом 4 часа его нет.

Все зависит от того, насколько будет успешно работать наше ПВО и насколько удастся усилить защиту критической инфраструктуры. Если сможем увеличить устойчивость системы — графики будут уменьшаться, объяснил эксперт.

Что говорят энергетики

Стукаленко сделал положительный прогноз — по его словам, специалисты "Укрэнерго" убеждены: энергосистема выдержит, как это было в 2022-2023 годах. У энергетиков есть опыт возобновления и возможность получать оборудование для ремонтов. Кроме того, появилось понимание, что защиту нужно усиливать.

Уже установлення защита работает хорошо. Она не спасет от прямых попаданий ракет, но помогает от прилетающих почти ежедневно дронов.

"Нам нужно, во-первых, продолжать укреплять защиту, во-вторых, вести восстановительные работы. А для этого нужно иметь оборудование и, самое главное, беречь наши бригады — самый ценный кадровый фонд", — подчеркнул Стукаленко.

