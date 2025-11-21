Графіки вимкнень скоротяться? Експерт дав відповідь і зробив позитивний прогноз

Шанс на покращення є лише за однієї умови

Цієї зими Україна й далі житиме за графіками відключень, і їхнє скорочення малоймовірне — атаки тривають, а система працює на межі. Проте ситуація може покращитися — для цього потрібно посилити захист енергетичних об'єктів. Якщо це вдасться, українці менше сидітимуть без електрики.

Що треба знати:

Графіки залежать від ефективності ППО.

У деяких регіонах світло є лише по кілька годин на добу.

Фахівці впевнені: система протримається

Про це "Телеграфу" розповів керівник енергетичних програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Ігор Стукаленко. Більше читайте у матеріалі: "Експерт закликав не кип'ятити воду літрами: що буде з графіками відключення світла найближчим часом".

Стукаленко пояснив: якщо атаки триватимуть, а захист не покращиться, графіки залишаться такими ж або стануть довшими. Зараз у деяких регіонах застосовують по 3-4 черги відключень на добу. Наприклад, у Черкасах світло є 2 години, а потім 4 години його немає.

Все залежить від того, наскільки успішно працюватиме наше ППО і наскільки вдасться посилити захист критичної інфраструктури. Якщо зможемо збільшити стійкість системи — графіки зменшуватимуться, пояснив експерт.

Що кажуть енергетики

Стукаленко зробив позитивний прогноз — за його словами, фахівці з "Укренерго" переконані: енергосистема витримає, як це було у 2022-2023 роках. У енергетиків є досвід відновлення та можливість отримувати обладнання для ремонтів. Крім того, з'явилося розуміння, що захист потрібно посилювати.

Захист, який вже встановили, працює добре. Він не врятує від прямих попадань ракет, але допомагає від дронів, які прилітають майже щодня.

"Нам потрібно, по-перше, продовжувати зміцнювати захист, по-друге, вести відновлювальні роботи. А для цього треба мати обладнання та, найголовніше, берегти наші бригади — найцінніший кадровий фонд", — наголосив Стукаленко.

