Сырость и плесень в курятнике: названо неожиданное средство, которое поможет даже без электричества

Одной из главных угроз для кур является сырость и появление плесени в курятнике. Решить эту проблему можно даже в отключения света без электрических сушилок.

Об этом "Телеграфу" рассказал владелец мини-бизнеса по выращиванию бройлеров в Винницкой области Анатолий Сергеевич.

По его словам, если в курятнике появляется плесень, можно воспользоваться специальными аптечными порошками, а не только домашними средствами. Например, есть препарат "Йодоклин", которым посыпают подстилку.

Это средство является антибактериальным. Оно подсушивает пол и борется с плесенью. Фермер отмечает, то средством можно аккуратно обработать кур.

Важно знать, что плесень — главный враг для кур, а потому от нее нужно сразу же избавляться.

Справка: Подстилка для кур в курятнике — это слой материалов на полу, который впитывает влагу, нейтрализует запах, обеспечивает теплоизоляцию и комфорт для птиц. Она состоит из органических материалов (солома, опилки, торф и т.д.)

Чем опасна плесень в курятнике

Плесень в курятнике вызывает у кур заболевания, которые приводят к снижению продуктивности (ухудшение яйценоскости, качества яиц) и ослаблению иммунитета. Это может вызывать отравление, поражение внутренних органов (почек, печени), проблемы с развитием и, в крайних случаях, смертность.

