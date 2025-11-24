Вогкість та пліснява в курнику: названо несподіваний засіб, який допоможе навіть без електрики

Цей препарат є антибактеріальним і відмінно підходить у цьому випадку

Однією з головних загроз для курей є вогкість і поява плісняви в курнику. Вирішити цю проблему можна навіть у відключення світла без електричних сушарок.

Про це "Телеграфу" розповів власник мінібізнесу з вирощування бройлерів у Вінницькій області Анатолій Сергійович.

За його словами, якщо в курнику з’являється пліснява, можна скористатися спеціальними аптечними порошками, а не лише домашніми засобами. Наприклад, є препарат "Йодоклін", яким посипають підстилку.

Цей засіб є антибактеріальним. Він підсушує підлогу і бореться із пліснявою. Фермер зазначає, що засобом можна акуратно обробити курей.

Важливо знати, що пліснява — головний ворог для курей, а тому від неї треба одразу ж позбавлятися.

Довідка: Підстилка для курей у курнику — це шар матеріалів на підлозі, який вбирає вологу, нейтралізує запах, забезпечує теплоізоляцію та комфорт для птахів. Вона складається з органічних матеріалів (солома, тирса, торф тощо)

Підстилка в курнику

Чим небезпечна пліснява в курнику

Цвіль у курнику викликає у курей захворювання, які призводять до зниження продуктивності (погіршення несучості, якості яєць) та послаблення імунітету. Це може спричинити отруєння, ураження внутрішніх органів (нирок, печінки), проблеми з розвитком і, у крайніх випадках, смертність.

