Укр

Куры не будут мерзнуть и болеть: какой водой поить птицу зимой

Автор
Алексей Руденко ,
Дата публикации
Читати українською
Автор
Курица пьет воду из поилки Новость обновлена 22 ноября 2025, 19:50
Курица пьет воду из поилки. Фото Freepik/Коллаж Телеграфа

Птица зимой требует особого ухода

Курицы очень плохо переносят отсутствие воды и перестают нести яйца. Даже в холодное время года их поилка должна быть обязательно наполнена.

Причем птице нужно давать теплую воду. Об этом в разговоре с "Телеграфом" рассказал владелец небольшого бизнеса по выращиванию бройлеров в Винницкой области Анатолий Сергеевич.

Что нужно знать

  • Холодная вода способна вызвать переохлаждение
  • Горячая вода может вызывать ожоги у птицы
  • В курятнике нужно использовать поилки с подогревом

"Теплую воду нужно обязательно на зиму давать", — отметил фермер.

По его словам, птицу нужно поить исключительно теплой водой, комнатной температуры. Холодная вода может привести к переохлаждению и негативному воздействию на здоровье кур, продуктивность и яйценоскость. Важно не допускать, чтобы вода замерзла в курятнике. Для этого нужно использовать поилки с возможностью подогрева или же размещать их в теплом месте.

В свою очередь горячая вода может привести к ожогам и вызвать стресс у птиц, что также негативно скажется на их яйценоскости, отмечает владелец мини-бизнеса.

Напомним, "Телеграф" раньше писал о советах, которые давали пользователи Reddit владельцам курятников. Некоторые из них были достаточно неожиданными.

Теги:
#Советы #Курятник #Зима #Куры