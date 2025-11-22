Куры не будут мерзнуть и болеть: какой водой поить птицу зимой
Птица зимой требует особого ухода
Курицы очень плохо переносят отсутствие воды и перестают нести яйца. Даже в холодное время года их поилка должна быть обязательно наполнена.
Причем птице нужно давать теплую воду. Об этом в разговоре с "Телеграфом" рассказал владелец небольшого бизнеса по выращиванию бройлеров в Винницкой области Анатолий Сергеевич.
Что нужно знать
- Холодная вода способна вызвать переохлаждение
- Горячая вода может вызывать ожоги у птицы
- В курятнике нужно использовать поилки с подогревом
"Теплую воду нужно обязательно на зиму давать", — отметил фермер.
По его словам, птицу нужно поить исключительно теплой водой, комнатной температуры. Холодная вода может привести к переохлаждению и негативному воздействию на здоровье кур, продуктивность и яйценоскость. Важно не допускать, чтобы вода замерзла в курятнике. Для этого нужно использовать поилки с возможностью подогрева или же размещать их в теплом месте.
В свою очередь горячая вода может привести к ожогам и вызвать стресс у птиц, что также негативно скажется на их яйценоскости, отмечает владелец мини-бизнеса.
