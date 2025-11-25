Таких цін ви більше не побачите: ціни на улюблені українцями продукти скоро злетять у космос

Ринок зараз досить стабільний

Ціни на кондитерські продукти в Україні будуть повільно, але невблаганно повзти вгору через інфляцію. Однак це не стосується новорічних свят, бо в цей період цінники можуть взагалі злетіти в космос.

Про це "Телеграфу" розповіли виробники та галузеві експерти.

Детальніше про це читайте у матеріалі "Ціни на популярний продукт "стрибнуть" через блекаути. Експерти назвали причини".

Так, згідно з прогнозом президента асоціації "Укркондпром" Олександра Балдинюка, подорожчання кондитерки відбуватиметься поступово приблизно на 1-2% щомісяця, в межах загальної інфляції.

Я не думаю, що буде якесь стрімке зростання. Динаміка зростання собівартості перевищує динаміку зростання ціни для споживача. Ми не можемо повністю компенсувати збільшення собівартості через підвищення ціни на полиці в магазині сказав Балдинюк

Якщо Держстат прогнозує річну інфляцію на рівні 15%, то кондитерські вироби можуть подорожчати приблизно на ту саму величину протягом року. Проте це розподіляється на довгий період, тому споживачі не відчують різкого удару по гаманцю.

Цієї ж думки дотримується віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко.

Ринок зараз досить стабільний. Певне підвищення, певне збільшення собівартості, відповідно, причини для підвищення є. Але вони не настільки великі, щоб робити якийсь ажіотаж Зауважив Тараненко

Однак, як зазначається у статті, є застереження: найвищі ціни на продукти слід очікувати під Новий рік та Різдво через традиційне зростання попиту у святковий період.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні зникає врожай з не найочевидніших причин.