Взлом системы: кто из чиновников в Украине умудрился поднять себе пенсию на сто тысяч за раз

Решения в пользу чиновника вынес Кировоградский окружной админсуд

В Украине бывший заместитель генпрокурора поднял себе пенсию более, чем на 90 тысяч гривен. Спецпенсионеру удалось через суд отменить понижающие коэффициенты, которые как раз и были созданы для создания справедливости в выплатах.

Об этом сообщает "Телеграф", просмотрев решение судей.

Специальные пенсионеры (те, пенсии которых значительно превышают максимальный уровень) обошли очередное препятствие на пути к космическим выплатам. Одним из ярких примеров таких "особых пенсионеров" — Александр Гардецкий. В конце октября 2025-го бывший чиновник прокуратуры в суде поднял свою пенсию с 40 311,6 до 138 683,98 грн.

Такого решения экс-прокурор добился в Кировоградском окружном админсуде. С января до конца октября его пенсия была ограничена коэффициентами. Но он не просто отменил их в суде, но и заставил ПФУ доплатить, начиная с января 2025-го. Речь идет о выплате в сотни тысяч гривен.

Иск Александра Гардецкого рассматривал Кировоградский окружной админсуд

Кстати, 69-летний Гардецкий получает свою пенсию еще с 2001-го. То есть уже 24 года. Еще с 2020 года он добился в суде, чтобы его пенсия составляла 90% от среднего заработка работающего в должности заместителя генерального прокурора. Без всяких ограничений.

