Злам системи: хто з чиновників в Україні примудрився підняти собі пенсію на сто тисяч за раз

Рішення на користь урядовця виніс Кіровоградський окружний адмінсуд

В Україні колишній заступник генпрокурора підняв собі пенсію на понад 90 тисяч гривень. Спецпенсіонеру вдалося через суд скасувати знижувальні коефіцієнти, які як раз і були створені для створення справедливості у виплатах.

Про це повідомляє "Телеграф", переглянувши рішення суддів.

Спеціальні пенсіонери (ті, пенсії яких значно перевищують максимальний рівень) обійшли чергову перешкоду на шляху до космічних виплат. Одним із яскравих прикладів таких "особливих пенсіонерів" — Олександр Гардецький. В кінці жовтня 2025-го колишній топпосадовець прокуратури в суді підняв свою пенсію з 40 311,6 до 138 683,98 грн.

Такого рішення експрокурор домігся в Кіровоградському окружному адмінсуді. З січня і аж до кінця жовтня його пенсія була обмежена коефіцієнтами. Але він не просто скасував їх в суді, але і змусив ПФУ доплатити, починаючи з січня 2025-го. Йдеться про виплату в сотні тисяч гривень.

Позов Олександра Гардецького розглядав Кіровоградський окружний адмінсуд

До речі, 69-річний Гардецький отримує свою пенсію ще з 2001-го. Тобто вже 24 роки. Ще з 2020-го він домігся в суді, щоб його пенсія становила 90% від середнього заробітку працюючого на посаді заступника генерального прокурора. Без жодних обмежень.

