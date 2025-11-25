Пенсии под угрозой? Кто получит больше, а кого лишат выплат в декабре

С 1 декабря в Украине меняется порядок начисления некоторых пенсий и доплат: что важно знать

Декабрь – важный месяц для украинских пенсионеров. Часть получателей пенсий увидит большие начисления, часть может потерять выплаты вообще. "Телеграф" собрал, что нужно обязательно иметь в виду.

Повышение доплат для семей Героев Небесной Сотни

Кабинет Министров Украины 19 ноября 2025 принял существенное увеличение ежемесячных доплат нетрудоспособным членам семей Героев Небесной Сотни. С 1 декабря 2025 года размер ежемесячной доплаты таким лицам составит 12 971 гривну. В случае, если в семье есть два или более нетрудоспособных членов, определенная сумма будет распределяться между ними поровну.

Круг получателей также расширили: право на доплату имеют не только лица, получающие пенсию в связи с потерей кормильца, но и получающие пенсию по возрасту или по инвалидности, если она назначена в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". При этом общий размер пенсии вместе с доплатами не может превышать 23 610 грн.

Часть пенсионеров может потерять выплаты

Остался всего месяц для обязательной идентификации пенсионерам за границей и на оккупированных территориях. Касается это и тех, кто выехал из оккупации и живет на подконтрольной территории. Им нужно пройти физическую идентификацию до 31 декабря этого года. Остался всего месяц, чтобы подтвердить свое лицо и избежать автоматического прекращения пенсии. Кроме идентификации, нужно сообщить, что вы не получаете пенсию от РФ. Для обновления требуется подтверждение прохождения идентификации или документ консульского учреждения о том, что человек жив, заявление и некоторые документы. Сделать это можно на веб портале ПФУ с последующей видеоидентификацией.

Граждане за границей могут отправить документы по почте, добавив нотариально или консульски заверенные копии:

паспорта;

подтверждение места жительства;

справки о временной защите или статусе беженца;

документа о том, что лицо живое.

Письмо следует отправить рекомендованной отправкой в территориальный орган ПФУ по месту учета. Постановление не касается тех, кто получает пенсию по международным договорам, ратифицированным Украиной.

Дополнительные средства в рамках "Зимней поддержки"

Заявку на "Зимнюю поддержку" в размере 1000 грн может подать любой гражданин Украины через "Дию" или "Укрпочту". Сделать это нужно до 24 декабря. Однако есть еще одна выплата — 6500 грн, право на которую имеют не все. Среди потенциальных получателей:

лица с инвалидностью I группы среди ВПЛ, на детей-получателей пособия для ВПЛ,

одинокие пенсионеры, чья пенсия не превышает 4 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2025 года (с учетом надбавки по уходу),

получателям государственной помощи для малообеспеченных (на каждого ребенка), на детей, над которыми установлена опека или попечительство, на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Кто имеет право на единовременную выплату 6500 грн

Как получить 6500 грн через "Дию"

Как получить 6500 грн через ПФУ

Ежемесячные возрастные доплаты для граждан от 70 лет

Кроме вышеуказанных изменений сохраняется действие возрастных надбавок, которые украинцы получают автоматически после достижения определенного возраста.

Размер доплат:

70–74 года – до 300 грн

– до 75–79 лет – до 456 грн

– до 80+ лет — до 570 грн

Условием является то, что общая пенсия с учетом всех повышений не должна превышать 10 340,35 грн.

Дополнительная поддержка для одиноких пенсионеров 80+

Лица в возрасте 80 лет и старше, одинокие и нуждающиеся в постоянном уходе (по решению медкомиссии), могут получать дополнительную помощь в размере 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных — сейчас это 944 грн.

Для ее оформления необходимо подать в ПФУ:

заявление;

медицинское заключение;

справку о составе семьи;

документы, подтверждающие отсутствие трудоспособных родственников.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцам необходимо оцифровать трудовую книжку, чтобы иметь возможность получить пенсию. Узнать, оцифрована ли ваша книга, можно в Пенсионном фонде.