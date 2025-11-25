Пенсии под угрозой? Кто получит больше, а кого лишат выплат в декабре
С 1 декабря в Украине меняется порядок начисления некоторых пенсий и доплат: что важно знать
Декабрь – важный месяц для украинских пенсионеров. Часть получателей пенсий увидит большие начисления, часть может потерять выплаты вообще. "Телеграф" собрал, что нужно обязательно иметь в виду.
Повышение доплат для семей Героев Небесной Сотни
Кабинет Министров Украины 19 ноября 2025 принял существенное увеличение ежемесячных доплат нетрудоспособным членам семей Героев Небесной Сотни. С 1 декабря 2025 года размер ежемесячной доплаты таким лицам составит 12 971 гривну. В случае, если в семье есть два или более нетрудоспособных членов, определенная сумма будет распределяться между ними поровну.
Круг получателей также расширили: право на доплату имеют не только лица, получающие пенсию в связи с потерей кормильца, но и получающие пенсию по возрасту или по инвалидности, если она назначена в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". При этом общий размер пенсии вместе с доплатами не может превышать 23 610 грн.
Часть пенсионеров может потерять выплаты
Остался всего месяц для обязательной идентификации пенсионерам за границей и на оккупированных территориях. Касается это и тех, кто выехал из оккупации и живет на подконтрольной территории. Им нужно пройти физическую идентификацию до 31 декабря этого года. Остался всего месяц, чтобы подтвердить свое лицо и избежать автоматического прекращения пенсии. Кроме идентификации, нужно сообщить, что вы не получаете пенсию от РФ. Для обновления требуется подтверждение прохождения идентификации или документ консульского учреждения о том, что человек жив, заявление и некоторые документы. Сделать это можно на веб портале ПФУ с последующей видеоидентификацией.
Граждане за границей могут отправить документы по почте, добавив нотариально или консульски заверенные копии:
- паспорта;
- подтверждение места жительства;
- справки о временной защите или статусе беженца;
- документа о том, что лицо живое.
Письмо следует отправить рекомендованной отправкой в территориальный орган ПФУ по месту учета. Постановление не касается тех, кто получает пенсию по международным договорам, ратифицированным Украиной.
Дополнительные средства в рамках "Зимней поддержки"
Заявку на "Зимнюю поддержку" в размере 1000 грн может подать любой гражданин Украины через "Дию" или "Укрпочту". Сделать это нужно до 24 декабря. Однако есть еще одна выплата — 6500 грн, право на которую имеют не все. Среди потенциальных получателей:
- лица с инвалидностью I группы среди ВПЛ, на детей-получателей пособия для ВПЛ,
- одинокие пенсионеры, чья пенсия не превышает 4 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2025 года (с учетом надбавки по уходу),
- получателям государственной помощи для малообеспеченных (на каждого ребенка), на детей, над которыми установлена опека или попечительство, на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Ежемесячные возрастные доплаты для граждан от 70 лет
Кроме вышеуказанных изменений сохраняется действие возрастных надбавок, которые украинцы получают автоматически после достижения определенного возраста.
Размер доплат:
- 70–74 года – до 300 грн
- 75–79 лет – до 456 грн
- 80+ лет — до 570 грн
Условием является то, что общая пенсия с учетом всех повышений не должна превышать 10 340,35 грн.
Дополнительная поддержка для одиноких пенсионеров 80+
Лица в возрасте 80 лет и старше, одинокие и нуждающиеся в постоянном уходе (по решению медкомиссии), могут получать дополнительную помощь в размере 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных — сейчас это 944 грн.
Для ее оформления необходимо подать в ПФУ:
- заявление;
- медицинское заключение;
- справку о составе семьи;
- документы, подтверждающие отсутствие трудоспособных родственников.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцам необходимо оцифровать трудовую книжку, чтобы иметь возможность получить пенсию. Узнать, оцифрована ли ваша книга, можно в Пенсионном фонде.