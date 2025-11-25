Пенсії під загрозою? Хто отримає більше, а кого позбавлять виплат у грудні

З 1 грудня в Україні змінюється порядок нарахування деяких пенсій та доплат: що важливо знати

Грудень — важливий місяць для українських пенсіонерів. Частина отримувачів пенсій побачить більші нарахування, частина — може втратити виплати взагалі. "Телеграф" зібрав, що потрібно обов'язково мати на увазі.

Підвищення доплат для сімей Героїв Небесної Сотні

Кабінет Міністрів України 19 листопада 2025 року ухвалив суттєве збільшення щомісячних доплат непрацездатним членам сімей Героїв Небесної Сотні. З 1 грудня 2025 року розмір щомісячної доплати таким особам становитиме 12 971 гривню. У разі, якщо в сім’ї є два або більше непрацездатних членів, визначена сума розподілятиметься між ними порівну.

Коло отримувачів також розширили: право на доплату мають не лише особи, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника, але й ті, хто одержує пенсію за віком або по інвалідності, якщо вона призначена відповідно до Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". При цьому загальний розмір пенсії разом із доплатами не може перевищувати 23 610 грн.

Частина пенсіонерів може втратити виплати

Лишився лише місяць для обов’язкової ідентифікації пенсіонерам за кордоном та на окупованих територіях. Стосується це і тих, хто виїхав з окупації і наразі живе на підконтрольній території. Їм необхідно пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня цього року. Залишився лише місяць, аби підтвердити свою особу та уникнути автоматичного припинення пенсії. Окрім ідентифікації потрібно повідомити, що ви не отримуєте пенсію від РФ. Для поновлення потрібно підтвердження проходження ідентифікації або документ консульської установи про те, що людина жива, заява та деякі ще документи. Зробити це можна на на вебпорталі ПФУ з подальшою відеоідентифікацією.

Громадяни за кордоном можуть надіслати документи поштою, додавши нотаріально або консульськи засвідчені копії:

паспорта;

підтвердження місця проживання;

довідки про тимчасовий захист або статус біженця;

документа про те, що особа є живою.

Лист слід відправити рекомендованим відправленням до територіального органу ПФУ за місцем обліку. Постанова не стосується тих, хто отримує пенсію за міжнародними договорами, ратифікованими Україною.

Додаткові кошти в межах "Зимової підтримки"

Заявку на "Зимову підтримку" в розмірі 1000 грн може подати будь-який громадянин України через "Дію" чи Укрпошту. Зробити це потрібно до 24 грудня. Однак є ще одна виплата — 6500 грн, право на яку мають не всі. Серед потенційних отримувачів:

особи з інвалідністю І групи з-поміж ВПО, на дітей-отримувачів допомоги для ВПО,

одинокі пенсіонери, чия пенсія не перевищує 4 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб станом на 1 січня 2025 року (з урахуванням надбавки на догляд),

отримувачам державної допомоги для малозабезпечених (на кожну дитину), на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Хто має право на одноразову виплату 6500 грн

Як отримати 6500 грн через "Дію"

Як отримати 6500 грн через ПФУ

Щомісячні вікові доплати для громадян від 70 років

Окрім вищезазначених змін, зберігається дія вікових надбавок, які українці отримують автоматично після досягнення визначеного віку.

Розмір доплат:

70–74 роки — до 300 грн

— до 75–79 років — до 456 грн

— до 80+ років — до 570 грн

Умовою є те, що загальна пенсія з урахуванням усіх підвищень не повинна перевищувати 10 340,35 грн.

Додаткова підтримка для одиноких пенсіонерів 80+

Особи віком 80 років і старше, які є одинокими та потребують постійного догляду (за рішенням медкомісії), можуть отримувати додаткову допомогу у розмірі 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних — наразі це 944 грн.

Для її оформлення необхідно подати до ПФУ:

заяву;

медичний висновок;

довідку про склад сім’ї;

документи, що підтверджують відсутність працездатних родичів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українцям необхідно оцифрувати трудову книжку, щоб мати можливість отримати пенсію. Дізнатись, чи ваша книжка оцифрована, можна в Пенсійному фонді.