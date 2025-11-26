Наступление россиян на Запорожье: озвучены сроки, когда это возможно

Обозреватель объяснил стратегическую цель окупантов

Россия планирует наступление на Запорожье, но не в ближайшее время. Оккупанты сейчас работают над созданием плацдарма для предстоящей атаки на областной центр. Враг хочет выйти на правый берег реки Гайчур и создать условия для дальнейшего продвижения.

Что нужно знать:

Наступление на Запорожье возможно в 2026-2027 годах

Россияне уже возле Гуляйполя

Враг создает плацдарм от Покровского

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Подробнее читайте в материале: "Россия готовится воевать в городах: обозреватель "Информсопротивления" о Покровске и угрозе для Запорожья".

По его словам, после Покровска самая сложная ситуация сейчас в Гуляйполе. Российские войска уже подошли к окрестностям города. Они могут начать активный штурм в ближайшие дни. Пока неясно, как Гуляйполе готово к обороне.

Коваленко объяснил стратегическую цель окупантов. Они хотят выйти на правый берег реки Гайчур. После этого россияне планируют создать плацдарм от Покровского в Днепропетровской области до Гуляйполя в Запорожской области.

В этом году это точно не произойдет. В следующем – тоже маловероятно. Однако создать такие условия на рубеже 2026-2027 годов россияне вполне могут. В этом и заключается основная угроза, отметил эксперт.

Гуляйполе по состоянию на 25.11.2025. Карта DeepState

Такой плацдарм даст врагу комфортные условия для наступления на областной центр. Запорожье остается одним из ключевых городов России в этой войне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что россияне вот-вот захватят еще один город под Запорожьем. Мы рассказывали, что там сейчас происходит.