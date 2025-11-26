Россияне сами не надеялись: эксперт о неожиданном успехе врага

Оккупанты вышли к шести украинским городам

Россия пыталась зайти в украинские города еще летом, но этот план провалился. Осенью оккупанты начали догонять потерянное время и вышли к большинству запланированных населенных пунктов. Неожиданностью даже для самих россиян стал выход к Гуляйполю на Запорожском направлении.

Что нужно знать:

Оккупанты сорвали свой летний план

Гуляйполе стало неожиданностью для врага

Бои могут переместиться в города зимой

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Подробнее читайте в материале: "Россия готовится воевать в городах: обозреватель "Информсопротивления" о Покровске и угрозе для Запорожья".

Российские войска пытаются завести подразделения в большие города до наступления холодов, чтобы провести зиму в плотной застройке. По словам Коваленко, такая задача стояла перед оккупантами еще летом, но выйти на нужные направления они смогли только сейчас.

Сейчас враг пытается выполнить план в ускоренном темпе. В конце осени российские войска подошли к большинству городов из своего списка.

К сожалению, хотя в летне-осенний период им не удалось подготовиться к масштабным городским боям, в конце осени они вышли к большинству запланированных городов: Купянску, Лиману, Северскому, Константиновке, Покровску и, неожиданно, Гуляйполю, отметил Коваленко.

Само продвижение к Гуляйполю на Запорожском направлении стало неожиданным. Это удивило даже самих окупантов.

Гуляйполе по состоянию на 25.11.2025. Карта DeepState

Военный обозреватель считает, что характер боевых действий изменится зимой. Активные стычки в поле прекратятся.

"Зимний период этого года не будет периодом активных полевых боев. В поле, вероятно, будет наблюдаться стагнация, а основные бои переместятся в городскую местность", – пояснил эксперт.

