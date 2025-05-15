Телефон с "сюрпризом": как бюджетные устройства воруют ваши данные – реальная история

Пользователь разоблачил схему кражи SMS через китайские телефоны

Простой кнопочный телефон из Китая зарегистрировался в Telegram без ведома владельца. Оказалось, что дешевые устройства имеют скрытый доступ и воруют SMS-ки.

Такой случай произошел с украинским волонтером, купившим обычный кнопочный телефон. Об этом в Facebook написал Валерий Зиновьев, руководитель Благотворительного Фонда "Защитная Волна".

Мужчина рассказал, что использовал отдельный мобильный номер для случайных звонков и объявлений. Номер был старый и не привязан ни к одному мессенджеру. Для этого номера он купил дешевый китайский кнопочный телефон.

Через некоторое время на экране появилось сообщение о добавлении номера в Telegram. Это удивило мужчину, ведь телефон не был смартфоном и не имел возможности устанавливать приложения. Во время проверки он нашел SMS с кодом подтверждения, хотя сам ничего не регистрировал.

Разобравшись в ситуации, стало понятно, что телефон имеет скрытый доступ (бекдор). Устройство выполняло команды посторонних лиц и автоматически пересылало SMS-сообщение. Телефон подтверждал регистрацию без участия владельца.

По словам Валерия Зиновьева, подобные схемы уже давно используются и не только в Китае. После обнаружения проблемы он выбросил китайский телефон. Пришлось очистить номер от всех привязок к сервисам.

Вместо проблемного устройства мужчина достал свою старую Nokia. После замены аккумулятора телефон снова заработал. "Она пережила два Майдана, множество поездок, и теперь снова в строю как звонилка, еще и войну переживет", — добавил Зиновьев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Telegram — это шпион в кармане. Украинский журналист и офицер Сергей Дибров популярно объяснил, в чем действительно кроется опасность мессенджера.