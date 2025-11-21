Две женщины против ТЦК. Что известно о завершившемся госпитализацией скандале с мобилизацией в Полтаве

Пока правоохранители никого не задерживали, но СБУ уже проинформирована о совершении уголовного правонарушения

Очередной инцидент между группой оповещения ТЦК и СП и гражданскими в Полтаве закончился госпитализацией сержанта ВСУ. Травму стопы мужчина получил во время выполнения служебных заданий на одной из улиц недалеко от остановки общественного транспорта "Мотель".

Судя по попавшему в соцсети видео, две женщины вступили в "рукопашный бой" с военнослужащими. Из неофициальных источников "Телеграф" узнал, что в служебном автомобиле, возле которого произошла стычка, находился муж одной из них, подпадавший под мобилизацию.

"Неизвестные женщины сначала пытались мешать им выполнять служебные обязанности, а затем одна из них толкнула сержанта Вооруженных Сил Украины под автомобиль так, что тот переехал ему ногу. Конечно же наши военные имеют понятие чести и не стали отвечать ей взаимностью. На место происшествия были вызваны наряд патрульной полиции и экстренная медицинская помощь", — говорится в официальном сообщении Полтавского областного ТЦК и СП.

На видео видно, что в какой-то момент женщина в белом спортивном костюме, пытаясь вытащить мужчину из автомобиля, с силой отталкивает военного, в результате чего он не удерживается и падает лицом на асфальт. В этот момент водитель резко трогается с места, переезжая ногу своему коллеге.

"В результате инцидента сержант получил раздробление стопы, он нуждается в длительном лечении, — прокомментировал "Телеграфу" представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин. — Сообщение о совершении уголовного правонарушения направлено в СБУ".

По информации пресс-секретаря полиции Полтавы Василия Зуба, по данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией часть 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение Правил дорожного движения, что привело к средней тяжести телесному повреждению). Досудебное расследование, которое должно выяснить обстоятельства происшествия, продолжается. Пока правоохранители никого не задерживали.

О том, удалось ли женщине "освободить" своего мужа от мобилизации, сообщений нет.

