Украинцам начислят до 19 тысяч гривен помощи: кто получит деньги
Часть украинцев может получить от 11 до 19 тысяч гривен. Деньги выплачивают в виде поддержки для прохождения зимнего периода и многоцелевой помощи.
Об этом говорится на сайте "Информационный хаб".
Благотворительный фонд Каритас-Спес объявил о старте регистрации на зимнюю финансовую поддержку для украинских семей. Отмечается, что эти выплаты сейчас являются главной задачей для фонда, поэтому будет 2 регистрации — на многоцелевую и зимнюю денежную помощь.
Виды помощи:
- Многоцелевая денежная помощь в размере около 11 тысяч на каждого человека в семье.
- Единоразовая Зимняя денежная помощь выплачивается на каждое домохозяйство в сумме 19400 на покупку твердого топлива или оплату коммунальных услуг.
Кто может подать заявку на получение денег:
- Одинокие пенсионеры (55+ лет)
- Мать/отец с ребенком
- Многодетные семьи
- ВПО
- Местные жители прифронтовой территории
- Люди с инвалидностью
- Безработные люди
- Для заполнения анкеты вы должны предоставить хотя бы одну справку уязвимости: (справка ВПЛ, пенсионное удостоверение, справка по Ц/С или другое). Материальная помощь выплачивается в течение 2 недель после регистрации.
Как зарегистрироваться
Чтобы подать заявку, необходимо перейти по ссылке в Telegram bot и заполнить анкету, после чего она отправляется на рассмотрение.
