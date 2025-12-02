Укр

Украинцам начислят до 19 тысяч гривен помощи: кто получит деньги

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Выплаты
Выплаты. Фото Коллаж

Для заполнения анкеты нужно предоставить хотя бы одну справку уязвимости

Часть украинцев может получить от 11 до 19 тысяч гривен. Деньги выплачивают в виде поддержки для прохождения зимнего периода и многоцелевой помощи.

Об этом говорится на сайте "Информационный хаб".

Благотворительный фонд Каритас-Спес объявил о старте регистрации на зимнюю финансовую поддержку для украинских семей. Отмечается, что эти выплаты сейчас являются главной задачей для фонда, поэтому будет 2 регистрации — на многоцелевую и зимнюю денежную помощь.

Виды помощи:

  • Многоцелевая денежная помощь в размере около 11 тысяч на каждого человека в семье.
  • Единоразовая Зимняя денежная помощь выплачивается на каждое домохозяйство в сумме 19400 на покупку твердого топлива или оплату коммунальных услуг.

Кто может подать заявку на получение денег:

  • Одинокие пенсионеры (55+ лет)
  • Мать/отец с ребенком
  • Многодетные семьи
  • ВПО
  • Местные жители прифронтовой территории
  • Люди с инвалидностью
  • Безработные люди
  • Для заполнения анкеты вы должны предоставить хотя бы одну справку уязвимости: (справка ВПЛ, пенсионное удостоверение, справка по Ц/С или другое). Материальная помощь выплачивается в течение 2 недель после регистрации.

Как зарегистрироваться

Чтобы подать заявку, необходимо перейти по ссылке в Telegram bot и заполнить анкету, после чего она отправляется на рассмотрение.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько в Харькове живет переселенцев.

Теги:
#Помощь #Деньги #Выплаты