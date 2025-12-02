Украинцам начислят до 19 тысяч гривен помощи: кто получит деньги

Для заполнения анкеты нужно предоставить хотя бы одну справку уязвимости

Часть украинцев может получить от 11 до 19 тысяч гривен. Деньги выплачивают в виде поддержки для прохождения зимнего периода и многоцелевой помощи.

Об этом говорится на сайте "Информационный хаб".

Благотворительный фонд Каритас-Спес объявил о старте регистрации на зимнюю финансовую поддержку для украинских семей. Отмечается, что эти выплаты сейчас являются главной задачей для фонда, поэтому будет 2 регистрации — на многоцелевую и зимнюю денежную помощь.

Виды помощи:

Многоцелевая денежная помощь в размере около 11 тысяч на каждого человека в семье.

Единоразовая Зимняя денежная помощь выплачивается на каждое домохозяйство в сумме 19400 на покупку твердого топлива или оплату коммунальных услуг.

Кто может подать заявку на получение денег:

Одинокие пенсионеры (55+ лет)

Мать/отец с ребенком

Многодетные семьи

ВПО

Местные жители прифронтовой территории

Люди с инвалидностью

Безработные люди

Для заполнения анкеты вы должны предоставить хотя бы одну справку уязвимости: (справка ВПЛ, пенсионное удостоверение, справка по Ц/С или другое). Материальная помощь выплачивается в течение 2 недель после регистрации.

Как зарегистрироваться

Чтобы подать заявку, необходимо перейти по ссылке в Telegram bot и заполнить анкету, после чего она отправляется на рассмотрение.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько в Харькове живет переселенцев.