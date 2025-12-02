Українцям нарахують до 19 тисяч гривень допомоги: хто отримає гроші

Для заповнення анкети потрібно надати хоча б одну довідку вразливості

Частина українців може одержати від 11 до 19 тисяч гривень. Гроші виплачують у вигляді підтримки для проходження зимового періоду та багатоцільової допомоги.

Про це йдеться на сайті "Інформаційний хаб".

Благодійний фонд Карітас-Спес оголосив про старт реєстрації на зимову фінансову підтримку для українських сімей. Зазначається, що ці виплати зараз є головним завданням для фонду, тому буде дві реєстрації — на багатоцільову та зимову грошову допомогу.

Види допомоги:

Багатоцільова грошова допомога у розмірі близько 11 тисяч на кожну особу в сім’ї.

Одноразова зимова грошова допомога виплачується на кожне домогосподарство у сумі 19400 на купівлю твердого палива або оплату комунальних послуг.

Хто може подати заявку на отримання грошей:

Самотні пенсіонери (55+ років)

Мати/батько з дитиною

Багатодітні сім’ї

ВПО

Місцеві жителі прифронтових території

Люди з інвалідністю

Безробітні люди

Для заповнення анкети ви повинні надати хоча б одну довідку вразливості: (довідка ВПО, пенсійне посвідчення, довідка з Ц/З, або інше). Матеріальна допомога виплачується протягом 2 наступних тижнів після реєстрації.

Як зареєструватися

Щоб подати заявку, необхідно перейти за посиланням в Telegram bot і заповнити анкету, після чого вона відправляється на розгляд.

