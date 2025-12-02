Українцям нарахують до 19 тисяч гривень допомоги: хто отримає гроші
Для заповнення анкети потрібно надати хоча б одну довідку вразливості
Частина українців може одержати від 11 до 19 тисяч гривень. Гроші виплачують у вигляді підтримки для проходження зимового періоду та багатоцільової допомоги.
Про це йдеться на сайті "Інформаційний хаб".
Благодійний фонд Карітас-Спес оголосив про старт реєстрації на зимову фінансову підтримку для українських сімей. Зазначається, що ці виплати зараз є головним завданням для фонду, тому буде дві реєстрації — на багатоцільову та зимову грошову допомогу.
Види допомоги:
- Багатоцільова грошова допомога у розмірі близько 11 тисяч на кожну особу в сім’ї.
- Одноразова зимова грошова допомога виплачується на кожне домогосподарство у сумі 19400 на купівлю твердого палива або оплату комунальних послуг.
Хто може подати заявку на отримання грошей:
- Самотні пенсіонери (55+ років)
- Мати/батько з дитиною
- Багатодітні сім’ї
- ВПО
- Місцеві жителі прифронтових території
- Люди з інвалідністю
- Безробітні люди
Для заповнення анкети ви повинні надати хоча б одну довідку вразливості: (довідка ВПО, пенсійне посвідчення, довідка з Ц/З, або інше). Матеріальна допомога виплачується протягом 2 наступних тижнів після реєстрації.
Як зареєструватися
Щоб подати заявку, необхідно перейти за посиланням в Telegram bot і заповнити анкету, після чого вона відправляється на розгляд.
