Бедность, нищета и наглость? Что для ромов означает слово "цыган"

Ромы также делятся на группы, но не на касты людей, которые неприкосновенные из-за бедности

В обществе слово "цыган" часто ассоциируется с воровством, навязчивостью и наглостью. Однако немногие знают, что некоторые ромы не любят это определение и не называют себя так. Разница касается не происхождения, а культуры.

Что следует знать

Между словами "цыгане" и "ромы" есть большая разница — об этом рассказал Дмитрий Комаров в программе "Мир наизнанку"

В ромской среде термин "цыгане" часто используется для обозначения социально низшей прослойки, связанной с попрошайничеством и бедностью, тогда как "ромы" — для тех, кто сохраняет культуру и зарабатывает честным трудом

Внутреннее распределение ромов не зависит от богатства и включает различные группы, различающиеся по роду деятельности, происхождению и традициям.

Разницу между ромами и цыганами осветил Дмитрий Комаров в новом выпуске шоу "Мир наизнанку". Журналист пообщался с богатыми и бедными ромами, узнал, как они живут и об их внутреннем разделении.

По словам представителя ромов, "цыганами" называют людей, которые попрошайничают и живут в бедности. Они также занимаются воровством, воровством. Эти ромы не стесняются слова "цыгане" и сами себя так называют.

В городе Берегово, где проживает ромское поселение в Закарпатской области, люди преимущественно говорят по-русски. Сюда нельзя попасть чужаку – нужно быть в сопровождении человека, которого здесь уважают. Слово "цыган" их не оскорбляет – они живут очень скромно. Варят суп на куриных шейках, строят дома из кизяков.

Как живут бедные цыгане. Фото: скриншот с шоу "Мир наизнанку"

Как живут бедные цыгане. Фото: скриншот с шоу "Мир наизнанку"

Состоятельные цыгане живут в роскошных дворцах в селе Подвиноградов. По словам местного жителя, "ромами" называют людей, сохраняющих культурность, традиции. В то время как слово "цыган" в быту означает социально низкую прослойку, связанную с попрошайничеством и нищетой.

Как живут состоятельные ромы в поселке Подвиноградов. Фото: скриншот с шоу "Мир наизнанку"

В то же время у ромов существует внутреннее деление на группы — и определяется не статусом или богатством, а родом деятельности, традициями и происхождением. Среди основных:

Келдерари — сообщество, в котором женщины традиционно носят длинные одеяния и придерживаются классической одежды;

— сообщество, в котором женщины традиционно носят длинные одеяния и придерживаются классической одежды; Чоканари – группа, связанная с ремесленничеством. Мужчины издавна занимаются кузнечным делом, и внутри сообщества даже существует выражение, что "лучшие кузнецы — это ромы". Именно к Чоканари относятся ромы, проживающие в Королево и Подвиноградове, и они подчеркивают, что живут трудом и своей работой, а не преступлением или попрошайничеством;

– группа, связанная с ремесленничеством. Мужчины издавна занимаются кузнечным делом, и внутри сообщества даже существует выражение, что "лучшие кузнецы — это ромы". Именно к Чоканари относятся ромы, проживающие в Королево и Подвиноградове, и они подчеркивают, что живут трудом и своей работой, а не преступлением или попрошайничеством; Лолари — ромы с более светлым оттенком кожи;

— ромы с более светлым оттенком кожи; Котловари — кочевые ромы, преимущественно обитающие в Индии и сохраняющие старые традиции миграций.

Впрочем, в отличие от Индии, где кастовая система десятилетиями разделяла людей и физически, и социально, среди цыган нет запретов на общение между группами и жестких правил "прикосновенности" или социального статуса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему больше ромов живет на Закарпатье. Вы точно будете удивлены.