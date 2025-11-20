"Улучшить систему мобилизации невозможно": Корчинский дал радикальный рецепт

Государство "должно принуждать" граждан к своей защите

Ласковой мобилизации в Украине не может быть. А тех украинцев, которые нападают или противятся ТЦК, необходимо "более жестко наказывать".

Что нужно знать:

Новые наказания для ТЦК в случае неправовых действий неуместны.

Корчинский за то, чтобы государство проявляло силу во время мобилизации.

Он считает современные общественные настроения в Украине неправильными.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал писатель и основатель "Братства" Дмитрий Корчинский.

Он считает, что если в Украине есть люди, которые не хотят идти защищать Отечество, то их можно заставить к этому только через государственное принуждение.

Все! Других способов нет. Значит, это государственное принуждение должно быть осуществлено. Будет ли когда-нибудь людям нравиться это государственное принуждение? Никогда. Для того, чтобы было все бесконфликтно, нужно внедрить более жесткие наказания для нападающих или противящихся ТЦК. сказал Корчинский

По его мнению, когда люди будут знать, что им грозит пожизненное наказание за нападение на ТЦК, то такие ситуации перестанут происходить.

Во всех странах в условиях масштабной, тотальной войны осуществлялась мобилизация и дезертиров расстреливали, уклонистов уничтожали. Так было во время Первой мировой войны, во время Второй мировой войны. По-другому просто не бывает. И в определенные моменты государство должно проявлять силу. Теперь именно такой момент. Государство должно проявить силу. "Ласковой" мобилизации не может быть в принципе, нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах. отметил писатель

При этом механизмы наказания для самих ТЦК в случае неправовых действий Корчинский считает "неуместными". Он назвал тех, кто продвигает такие идеи и законопроекты популистами, пытающимися попасть в общественное настроение.

А общественные настроения – это д*рьмо. Их следует исправлять жестокими способами в условиях войны… Между прочим, у нас и так ТЦКшники наказываются. Мы слышим о наказании ТЦКшников, а о наказаниях тех, кто на них нападает, мы не слышим. У нас часто ТЦК боятся противиться нападениям, потому что они знают, ты будешь противиться нападению, и тебя потом твое же начальство просто съест. добавил Корчинский.

