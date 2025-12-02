Победить будет невозможно, если... Чего не хватает ВСУ на фронте, рассказал Елизаров

Военный считает, что существует несколько ключевых факторов, которые влияют на это

Командир БПЛА-подразделения Нацгвардии Украины Lasar’s Group Павел Елизаров во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что, по его мнению, мешает украинской армии победить россиян. Одним из ключевых факторов, играющих роль в войне, он назвал адаптивность, изобретательность и быстроту принятия решений.

Именно это, по мнению Елизарова, должна улучшать украинская армия. То есть, в решении любых вопросов она должна идти на шаг вперед от россиян. Однако здесь есть и много формальности, мешающей это делать.

"Если мы не будем идти по этому пути, нам невозможно будет выиграть у россиян. Мы должны отличаться принципиально другой моделью по скорости принятия решений, то есть их внедрение", — говорит военный.

Он добавляет, что немалое влияние на армию имеет ощущение успеха на фронте или где угодно. Оно дает привкус победы, который расслабляет бойцов. Елизаров говорит: "Люди расслабляются и снова начинают включать бумажную армию".

По его словам, эта бюрократия и формализм уничтожают то, за что воевали тяжелыми боями и потерями. Какие-то решения месяцами перекосятся со стола на стол, а когда до них доходит, они уже неактуальны. Так войны не выиграть, убежден военный.

