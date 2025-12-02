Укр

На Одесчине из-за атаки тысячи семей остались без света. Какие графики действуют 2 декабря

Елена Руденко
Последствия удара РФ по энергетическому объекту Новость обновлена 02 декабря 2025, 11:12
Последствия удара РФ по энергетическому объекту. Фото Коллаж "Телеграф"

Враг продолжает пытаться лишить нас света и тепла

В ночь на вторник, 2 декабря, Россия атаковала энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Временно без света осталось 36 300 семей.

Что нужно знать:

  • Минувшей ночью возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры Одесчины из-за российской атаки
  • Без света остались десятки тысяч домохозяйств, энергетики работают над возобновлением энергоснабжения
  • Кроме этого в области действуют графики почасовых отключений

Ночью враг атаковал энергообъект — что известно

Как сообщили в ДТЭК, 8 000 семей удалось переподключить по резервным схемам. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электричество всем.

В ГСЧС добавили, что пожарные совместно с добровольцами оперативно ликвидировали пожар, возникший на объекте энергетической инфраструктуры в результате российской атаки. Также повреждено административное здание, но, к счастью, погибших и пострадавших нет.

Россия ударила по энергообъекту Одесской области 2.12.2025
Спасатели на месте атаки
Пожар в Одесской области из-за удара РФ 2 декабря 2025 года
Возник пожар

Графики отключений света в Одессе 2 декабря

Во вторник, 2 декабря, графики почасовых отключений света применяются в течение всех суток объемом от 0,5 до 3 очередей. Графики отключений света в Одесской области обновили в 11:10.

Графики отключений света в Одесской области на 2 декабря
Напомним, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил в интервью "Телеграфу", что украинцы должны быть готовы к длительным отключениям света в течение всей зимы. Это будет происходить сразу по нескольким причинам. Однако, по мнению нардепа, главы подкомитета энергоэффективности и энергосбережения Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергея Нагорняка, риска полного блекаута нет.

#Одесская область #Свет #Атака #Графики отключений