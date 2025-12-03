"Бусификация" без полиции? Вениславский опроверг распространенное мнение

Депутат объяснил реальную ситуацию с мобилизацией

Видео с "бусификацией" стали обычным делом в украинском интернете. На записях видны военные, автомобили, задержания — а вот полиции в кадре часто нет. Похоже, будто представители ТЦК действуют сами по себе, без правоохранителей. Но народный депутат Вениславский объясняет: это только часть картины.

Что нужно знать:

Полиция присутствует во время мобилизационных мероприятий

В видео специально не показывают правоохранителей

90-95% мобилизаций проходят без конфликтов

Своими мыслями нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский поделился в эксклюзивном интервью "Телеграфу". Подробнее читайте в материале: "Уклончанам надо усложнить жизнь: Вениславский о мобилизации, блокировании счетов и завершении войны в 2025-м".

Вениславский пояснил, что во время оповещения граждан представители полиции должны находиться вместе с работниками ТЦК. Депутат отметил, что органы ТЦК не имеют полномочий задерживать людей за административные или уголовные правонарушения.



По его словам, видеозаписи в соцсетях часто не показывают полную картину. Россияне и некоторые граждане Украины используют видео как информационное оружие против мобилизационных мероприятий. В кадр попадают только военные в форме, чтобы обострить ситуацию.

Мы не уверены на 100%, что вместе с представителями ТЦК не было полиции. Просто ее не сняли, а сфотографировали только военных в форме, чтобы обострить ситуацию, объяснил Вениславский.

Депутат добавил, что лично много путешествует по Украине. По его словам, во время мобилизационных мер полиция всегда присутствует. Он подчеркнул, что в комитете получают статистику от Генштаба.

По этим данным, 90-95% мобилизационных мер проходят без конфликтов. Только 5% происходят с противостоянием и эмоциональными конфликтами. Именно эти случаи попадают на видео и распространяются по сети.

Вениславский признал, что человеческий фактор все же присутствует. Иногда случаются нарушения и эмоциональные реакции. На такие случаи комитет Минобороны и Генштаб всегда реагируют, чтобы свести к минимуму нарушения законодательства.

Парламентарий также отметил, что некоторые люди специально провоцируют конфликтные ситуации. Они снимают видео, а затем распространяют его как доказательство массовых нарушений. Это создает ошибочное впечатление о проблемах с мобилизацией.

Приблизительно 90-95% мобилизационных мероприятий происходит бесконфликтно. И только 5% происходят в форме противостояния, эмоционального конфликта, подчеркнул депутат.

Вениславский добавил, что граждане могут оспорить любые неправомерные действия. Это можно сделать через суд или обратиться к руководству. Он подчеркнул, что нет сплошных нарушений во время мобилизации, хотя проблемы существуют.

