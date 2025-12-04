Казацкая дерзость с РПГ на плечи: как украинские бойцы оживляют шедевр Репина (фото)

Легендарная картина переживает новую жизнь: военные воспроизводят казацкую дерзость

Война в Украине создала интересный художественный тренд — еще с 2014 года украинские военные воспроизводят известную картину "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" художника Ильи Репина.

Репин известен в мире как русский художник, но родился на территории современной Харьковщины, имел глубокие украинские казацкие корни и часто обращался к украинской тематике. Картину "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" художник считал своим лучшим произведением.

История картины "Запорожцы пишут письмо турецкому султану"

"Письмо казаков турецкому султану" — легендарная достопримечательность, связанная с историей казачества и известная во многих версиях. Ее содержание — остроумный и нагло смелый ответ казаков по требованию османского султана капитулировать: в письме они категорически отклоняют ультиматум и высмеивают султана и его войско.

Хотя документ представляется как официальное казацкое письмо, историки сомневаются в его подлинности. Скорее всего, это было литературное произведение XVII века, созданное в популярном тогда жанре антисултанских сатир. Репин много путешествовал по Украине, делал этюды, собирал материалы, консультировался с историком Дмитрием Яворницким, чтобы максимально точно воспроизвести быт и характеры запорожцев. Прототипами казаков стали артисты, историки, потомки казачьих родов и друзей художника.

"Запорожцы пишут письмо турецкому султану" И. Репин/ Первая версия

Первая картина хранится в России. Примечательно, что на ней есть сине-желтый и малиново-черный флаги. Второй вариант картины, созданный в 1889–1896 годах, хранится в Харьковском художественном музее. У него другая композиция и меньше персонажей.

Картина по экспозиции Харьковского художественного музея

Картина в современной войне

Одно из первых воспроизведений картины Репина, пишет Радио Свобода, произошло в 2015 — это зафиксировал Юрий Билак в Донецкой области весной. Фото называется "Солдаты АТО пишут письмо султану, то есть Путину".

"Солдаты АТО пишут письмо султану, то есть Путину"/Юрий Билак

Весной 2022 года, после полномасштабного российского вторжения, украинские военные также создавали подобную композицию.

"Украинцы пишут письмо", 2022 год

Но самым тщательным воспроизведением сайт называет фото Эмерика Люссе (Emeric Lhuisset) под названием "Издалека я слышу ответ казаков". Он создал ее вблизи Киева летом 2023 года с бойцами 112-й отдельной бригады ТРО. Люльку заменил современный вейп, а мечи – РПГ. Над бойцами летает дрон, а среди защитников есть женщины.

"Издалека я слышу ответ казаков" Эмерик Люссе

Люссе неоднократно отмечал, что культура — это оружие, а Россия пыталась присвоить себе художника. Интересно, что в центре фотографии сидит Роман Грибов с рацией в руках. Грибов автор известной фразы, пограничник с острова Змеиный, указавший четкое направление русскому кораблю. Он сидит на месте писаря из оригинальной картины.

Фрагмент "Издалека я слышу ответ казаков"

"Намного коварная война, которая разворачивается вокруг контроля за историей и культурой, остается очень неизвестной и многие европейцы принимают участие, часто бессознательно, в роспуске этого российского колониального строительства", — говорит Люссе.

Позже сюжет воспроизводился не один раз. Один из примеров создали солдаты 53 ОМБр.

Солдаты 53 ОМБр воспроизводят сюжет

Справка: Ріпин — украинское чтение фамилии Рѣпинъ, которым художник подписывал свои произведения, Репин — транслитерация на русском. Однако родовая казацкая фамилия была Ріпа, поэтому вариант через "і" второй буквой современные исследователи считают более корректным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что шоколадного Деда Мороза сравнили с украинским бизнесменом за решеткой. Пользователи ТикТок создали с ним несколько видео.