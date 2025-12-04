Козацька зухвалість з РПГ на плечі: як українські бійці оживляють шедевр Ріпина (фото)

Легендарна картина переживає нове життя: військові відтворюють козацьку зухвалість

Війна в Україні створила цікавий мистецький тренд — ще з 2014 року українські військові відтворюють відому картину "Запорожці пишуть листа турецькому султану" художника Іллі Ріпина (Рєпіна в російській версії).

Ріпин відомий у світі як російський митець, але народився на території сучасної Харківщини мав глибоке українське козацьке коріння та часто звертався до української тематики. Картину "Запорожці пишуть листа турецькому султану" художник вважав своїм найкращим твором.

Історія картини "Запорожці пишуть листа турецькому султану"

"Лист козаків турецькому султанові" — легендарна пам’ятка, пов’язана з історією козацтва й відома в багатьох версіях. Її зміст — дотепна й нахабно-смілива відповідь козаків на вимогу османського султана капітулювати: у листі вони категорично відхиляють ультиматум і висміюють султана та його військо.

Хоча документ подається як офіційний козацький лист, історики сумніваються в його автентичності. Найімовірніше, це був літературний твір XVII століття, створений у популярному тоді жанрі антисултанських сатир. Ріпин багато мандрував Україною, робив етюди, збирав матеріали, консультувався з істориком Дмитром Яворницьким, щоб максимально точно відтворити побут і характери запорожців. Прототипами козаків стали артисти, історики, нащадки козацьких родів і друзів митця.

"Запорожці пишуть листа турецькому султану" І. Ріпин/ Перша версія

Перша картина зберігається в Росії. Примітно, що на ній є синьо-жовтий та малиново-чорний прапори. Другий варіант картини, створений у 1889–1896 роках, нині зберігається у Харківському художньому музеї. Він має іншу композицію та менше персонажів.

Картина з експозиції Харківського художнього музею

Картина в сучасній війні

Одне з перших відтворень картини Ріпина, пише Радіо Свобода, відбулось у 2015 — це зафіксував Юрій Білак на Донеччині навесні. Фото називається "Солдати АТО пишуть листа султану, тобто Путіну".

"Солдати АТО пишуть листа султану, тобто Путіну" / Юрій Білак

Навесні 2022 року, невдовзі після повномасштабного російського вторгнення, українські військові також створювали подібну композицію.

"Українці пишуть листа", 2022 рік

Та найретельнішим відтворенням сайт називає фото Емеріка Люссе (Emeric Lhuisset) під назвою "Здалеку я чую відповідь козаків". Він створив її поблизу Києва влітку 2023 року з бійцями 112-ї окремої бригади ТрО. Люльку замінив сучасний вейп, а мечі — РПГ. Над бійцями літає дрон, а серед оборонців є жінки.

"Здалеку я чую відповідь козаків" Емерік Люссе

Люссе неодноразово наголошував, що культура — це зброя, а Росія намагалась присвоїти собі художника. Цікаво, що у центрі фото сидить Роман Грибов із рацією в руках. Грибов автор відомої фрази, прикордонник з острова Зміїний, який вказав чіткий напрямок російському кораблю. Він сидить на місці писаря з оригінальної картини.

Фрагмент "Здалеку я чую відповідь козаків"

"Набагато підступніша війна, яка розгортається навколо контролю за історією та культурою, залишається дуже невідомою і багато європейців беруть участь, часто несвідомо, до розпуску цього російського колоніального будівництва", — каже Люссе.

Пізніше сюжет відтворювався неодноразово. Один з прикладів створили солдати 53 ОМБр.

Солдати 53 ОМБр відтворюють сюжет

Довідково: Ріпин — українське читання прізвища Рѣпинъ, яким художник підписував свої твори, Рєпін — транслітерація російською. Однак родове козацьке прізвище було Ріпа, тож варіант через "і" другою літерою сучасні дослідники вважають коректнішим.

