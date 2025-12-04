Не все так просто: где не потратишь "Зимнюю тысячу" и какие есть лазейки

Есть условие, при котором оплата "зимней тысячей" может не пройти в супермаркетах

С 1 декабря в Украине стартовала вторая волна выплат помощи в рамках программы "Зимняя поддержка". По состоянию на понедельник заявки на получение средств подали около 14 миллионов украинцев.

"Телеграф" расскажет, когда завершается подача заявлений, а так же – в каких магазинах оплата за товары может пройти, а в каких – нет смысла и пытаться.

Заявка на зимнюю выплату: сроки, условия и доступные способы подачи

Граждане Украины в возрасте от 18 лет, находящиеся на подконтрольной территории, могут подать заявление на получение выплаты в рамках программы "Зимняя поддержка". Оформить заявку можно как на себя, так и на ребенка. Подача длится до 24 декабря, а использовать средства можно до 30 июня 2026 года. Если приложения "Дія" нет, подать заявление можно в отделениях "Укрпочты".

Как подать заявление в "Дії":

Открыть раздел "Сервисы" и выбрать услугу "Зимняя поддержка". Нажать "Начать". Выбрать, для кого оформляется помощь — для себя или для ребенка. Данные о ребенке автоматически подтянутся из свидетельства о рождении; при необходимости их можно добавить вручную. Указать карту "Национальный кэшбек" для зачисления средств. Проверить информацию, подтвердить, что вы находитесь в Украине, и отправить заявление.

Сервисы в Дії

Если подавать заявление в отделении "Укрпочты", выплата будет поступать на специальный счет. Средства, полученные таким способом, можно будет использовать только на определенные нужды: приобретение товаров украинского производства в отделениях "Укрпочты", оплату коммунальных услуг или осуществление донатов. Те же, кто подал заявку через почтового оператора, начнут получать средства с Дня Николая 6 декабря.

Куда потратить средства

Украинцы уже потратили 473 млн грн в рамках программы. По данным Минцифры, 80% платежей приходится на оплату коммунальных услуг, а среди других популярных направлений — книги, аптеки и донаты на Силы обороны Украины.

Деньги разрешено направлять только на товары и услуги украинского производства или на благотворительность. Среди разрешенных расходов:

Коммунальные услуги — свет, газ, отопление, вода.

Продукты питания — оплата в супермаркетах и бакалейных магазинах.

Лекарства и медицинские изделия — в аптеках и аптечных супермаркетах.

Книги и печатная продукция.

Почтовые услуги.

Донаты на ВСУ и другие благотворительные организации.\

Как работает оплата

Расчет "зимней тысячей" происходит по MCC-кодам, то есть категориям продавцов, которые разрешены правительством (постановление КМУ №1443). Если код магазина входит в перечень — платеж пройдет.

Разрешенные MCC-коды:

4900 — коммунальные услуги.

— коммунальные услуги. 5411 — продуктовые магазины и супермаркеты.

— продуктовые магазины и супермаркеты. 5499 — другие продовольственные точки (специализированные магазины, рынки, автоматы).

— другие продовольственные точки (специализированные магазины, рынки, автоматы). 5912 — аптеки.

— аптеки. 5942, 5994 — книги и печатные издания.

— книги и печатные издания. 8398 — благотворительные организации.

— благотворительные организации. 9402 — почтовые услуги.

Если код продавца не соответствует разрешенным категориям, оплатить "зимней поддержкой" нельзя. Так, например, вы сможете рассчитаться в супермаркетах сети "АТБ", "Сильпо", "Варус" и других.

Расплатиться в сетях питания "McDonalds", "KFC" и других не получится – их код MCC – 5814 или 5812. Вместе с тем, конкретный перечень магазинов пока не опубликован.

Лайфхаки от изобретательных украинцев

Одна из пользовательниц рассказала, что пришла в отделение "Укрпочты" получать посылку с наложенным платежом и решила попробовать оплатить её картой "Национальный кешбэк", на которую начисляется "зимняя тысяча". Оплата прошла успешно — что подтверждает скриншот.

По словам женщины, она была удивлена, ведь заказала пряжу, а такие товары не входят в перечень, разрешённый для оплаты "зимней поддержкой".

В комментариях пользователи делились собственными примерами, куда им удалось потратить "имнюю тысячу". Некоторым даже удалось оплатить косметику при получении посылок на "Укрпочте". По словам пользователей сети, такая же история проходит и с заказами на "Розетке", то есть, можно предположить, что эта функция распространяется на многие магазины и маркетплейсы, если они являются украинскими. А вот воспользоваться прошлогодней лазейкой из оплаты заказов доставки еды уже не получится – в этом году возможность ограничена.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Верховная Рада Украины 3 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект "О государственном бюджете на 2026 год". Документ был подготовлен с учётом того, что война будет продолжаться весь следующий год.