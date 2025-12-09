"Більше половини" — это неправильно: простые варианты, которые помогут говорить без ошибок

Есть три вежливых выражения для ежедневного общения

Как сказать о количестве, превышающем 50 процентов? Многие украинцы автоматически используют фразу "більше половини", но это не совсем правильно. У украинского языка есть свои особенности в выражении таких понятий.

Языковеды объясняют, почему эта конструкция противоречит нормам грамматики. "Телеграф" рассказывает, какие варианты следует использовать вместо привычной фразы.

Выражение "більше половини" является типичной ошибкой, которую допускают в повседневном общении. Проблема состоит в неправильном сочетании слов в данной конструкции.

Половина – это уже 50 процентов, то есть ровно одна вторая часть. Поэтому логически невозможно иметь больше от того, что является фиксированной величиной. Это все равно что сказать "больше целого" или "меньше ничего".

Что значит "половина"

Правильными вариантами являются "понад половину", "більша частина" или "більшість". Эти выражения точно передают значение количества превышающего 50 процентов и соответствуют нормам украинского языка.

Также можно использовать конструкции "більше ніж половина" или просто указывать конкретный процент. Языковеды советуют выбирать те формулировки, которые звучат естественно и не нарушают логику языковых конструкций.

