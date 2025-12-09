"Більше половини" — це неправильно: прості варіанти, які допоможуть говорити без помилок

Три ввічливі вирази для щоденного спілкування

Як сказати про кількість, що перевищує 50 відсотків? Багато українців автоматично використовують фразу "більше половини", але це не зовсім правильно. Українська мова має свої особливості у вираженні таких понять.

Мовознавці пояснюють, чому ця конструкція суперечить нормам граматики. "Телеграф" розповідає, які варіанти варто використовувати замість звичної фрази.

Вираз "більше половини" є типовою помилкою, яку допускають у повсякденному спілкуванні. Проблема полягає у неправильному поєднанні слів у цій конструкції.

Половина — це вже 50 відсотків, тобто рівно одна друга частина. Тому логічно неможливо мати "більше" від того, що є фіксованою величиною. Це все одно що сказати "більше цілого" або "менше нічого".

Що означає "половина"

Правильними варіантами є "понад половину", "більша частина" або "більшість". Ці вирази точно передають значення кількості, що перевищує 50 відсотків, та відповідають нормам української мови.

Також можна використовувати конструкції "більше ніж половина" або просто вказувати конкретний відсоток. Мовознавці радять обирати ті формулювання, які звучать природно та не порушують логіку мовних конструкцій.

