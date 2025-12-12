Центры единства для украинцев за границей: в Кабмине рассказали новое о загадочном проекте

Среди украинцев растет запрос, как действовать после прекращения временной защиты Евросоюза

Украина создаёт сеть центров помощи для своих граждан после окончания действия Директивы о временной защите в ЕС. Таким образом украинцы смогут обратиться в Центры единства и выбрать разные варианты дальнейших действий: остаться в стране или вернуться в Украину с поддержкой государства.

Что нужно знать

Для помощи гражданам Украина создаёт Сеть единства — систему, в которую войдут Центры единства и проверенные общественные инициативы за рубежом

В Центрах украинцы смогут получить консультации по легальному пребыванию, трудоустройству или процедуре добровольного возвращения домой

Первые Центры планируют открыть в Испании (Торревьеха), Германии (Берлин) и Чехии (Прага)

Об этом замминистра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская рассказала "Телеграфу" в интервью: "Украинцы могут потерять защиту в Европе менее, чем через два года: заместитель министра объяснила, что дальше".

По ее словам, у украинцев будут разные варианты перехода на национальные механизмы защиты — например, на основании трудоустройства или семейных обстоятельств, если кто-то соединил свою судьбу с человеком, имеющим легальный статус пребывания в стране ЕС. Кроме того, граждане могут получить поддержку и надлежащее сопровождение для добровольного возвращения в Украину.

Для этого Министерство социальной политики, семьи и единства развертывает Сеть единства. В нее должны войти Центры единства, которые украинское правительство открывает совместно с правительствами принимающих стран, а также существующие общественные инициативы. Например, культурные или касающиеся консультирования пояснила Гавронская.

Она добавила, что ранее более популярным был вопрос об адаптации в стране пребывания, а сейчас растет запрос, как действовать после прекращения временной защиты. Сеть единства в свою очередь обеспечит людей достоверными источниками информации и поддержать сохранение связи с Украиной.

Илона Гавронская. Фото: Минсоцполитики

Гавронская подчеркнула, что для этого проекта выполняются необходимые шаги:

тесная коммуникация с Европейской комиссией и государствами-членами ЕС.

развертывание сети, которая позволит Сети единства поддерживать контакт с украинцами, а украинцам — с государством: узнавать текущую ситуацию в Украине, доступные общины и возможности по возвращении.

Открытие Центров единства планируется в странах, где проживает больше всего украинцев.

Но важно и то, какие правительства готовы идти нам навстречу. Мы говорим об Испании, Германии и Чехии. Это Торревьеха, Берлин и Прага. Параллельно продолжаются переговоры с другими государствами по поводу открытия Центров единства в формате сотрудничества между правительствами Также для нас важно подсвечивать информацию о существующих общественных инициативах. Если они пройдут верификацию, то станут частью Сети единства, соответственно, к ним можно будет обратиться за консультацией добавила собеседница.

Предыстория

С конца 2024 года украинские власти заявили об идее запустить за границей сеть Центров единства (Unity Hubs) с широким спектром функций – от помощи в оформлении документов и изучении языка страны пребывания до оформления брони от мобилизации и поддержки украинской идентичности. Центры поддержки украинцев в странах временного пребывания Unity Hubs стали ключевым проектом, который реализует Министерство национального единства Украины.

Эта структура возникла в рамках реализации президентского "плана стойкости" в декабре 2024 года после реорганизации Минреинтеграции и должна была прежде всего бороться за возвращение украинцев из-за рубежа.

"Сроки открытия Центров единства (Unity Hubs) и алгоритм их работы в каждой стране будет зависеть от привлеченности партнеров, поскольку для обеспечения работы необходимы помещения, которые будут отвечать потребностям Центров (на одной из встреч с украинцами за рубежом глава министерства и вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Чернышев отметил: помещение должно быть площадью хотя бы 1500 кв. м — Авт.), а также для предоставления квалифицированных услуг необходимо обеспечить качественный подбор и подготовку операторов Центров", – говорили в Миннацединства.

В Центрах должны представляться банковские (в виде консультаций по валютным счетам и переводам), почтовые и военно-учетные услуги. А именно мужчинам, которые будут не прочь вернуться в Украину и присоединиться к работе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, энергетики и других отраслей, будут дистанционно оформлять бронирование.

