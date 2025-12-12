Центри єдності для українців за кордоном: у Кабміні розповіли нове про загадковий проєкт

Серед українців зростає запит, як діяти після припинення тимчасового захисту Євросоюзу

Україна створює мережу центрів допомоги для своїх громадян після закінчення дії Директиви про тимчасовий захист у ЄС. Таким чином, українці зможуть звернутися до Центру єдності та обрати різні варіанти подальших дій: залишитися в країні або повернутися в Україну за підтримки держави.

Що потрібно знати

Для допомоги громадянам Україна створює Мережу єдності — систему, до якої увійдуть Центри єдності та перевірені громадські ініціативи за кордоном

У Центрах українці зможуть отримати консультації щодо легального перебування, працевлаштування чи процедури добровільного повернення додому

Перші Центри планують відкрити в Іспанії (Торрев’єха), Німеччині (Берлін) та Чехії (Прага)

Про це заступник міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська розповіла "Телеграфу" в інтерв’ю: "Українці можуть втратити захист у Європі менш ніж за два роки: заступник міністра пояснила, що далі".

За її словами, українці мають різні варіанти переходу на національні механізми захисту — наприклад, на підставі працевлаштування або сімейних обставин, якщо хтось поєднав свою долю з людиною, яка має легальний статус перебування в країні ЄС. Крім того, громадяни можуть отримати підтримку та належний супровід для добровільного повернення в Україну.

Для цього Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності розгортає Мережу єдності. До неї мають увійти Центри єдності, які українській уряд відкриває спільно з урядами приймаючих країн, а також громадські ініціативи, які вже існують. Наприклад, культурні або ті, що стосуються консультування пояснила Гавронська.

Вона додала, що раніше популярнішим було питання про адаптацію в країні перебування, а зараз зростає запит, як діяти після припинення тимчасового захисту. Мережа єдності своєю чергою забезпечить людей достовірними джерелами інформації та підтримуватиме збереження зв’язку з Україною.

Ілона Гавронська. Фото: Мінсоцполітики

Гавронська наголосила, що для цього проєкту виконуються необхідні кроки:

тісна комунікація з Європейською комісією та державами-членами ЄС.

розгортання мережі, яка дозволить Мережі єдності підтримувати контакт з українцями, а українцям — з державою: дізнаватися про поточну ситуацію в Україні, доступні громади та можливості по поверненні.

Відкриття Центрів єдності планується у країнах, де проживає найбільше українців.

Але важливим є й те, які уряди готові йти нам назустріч. Наразі ми говоримо про Іспанію, Німеччину та Чехію. Це — Торрев’єха, Берлін і Прага. Паралельно тривають переговори з іншими державами щодо відкриття Центрів єдності у форматі співпраці між урядами. Також для нас важливо підсвічувати інформацію про ті громадські ініціативи, які вже існують. Якщо вони пройдуть верифікацію, то стануть частиною Мережі єдності — відповідно, до них можна буде звернутися за консультацією додала співрозмовниця.

Передісторія

З кінця 2024 року українська влада заявила про ідею запустити за кордоном мережу Центрів єдності (Unity Hubs) з широким спектром функцій – від допомоги в оформленні документів та вивченні мови країни перебування до оформлення броні від мобілізації та підтримки української ідентичності. Центри підтримки українців у країнах тимчасового перебування Unity Hubs стали ключовим проєктом, що його реалізує Міністерство національної єдності України.

Ця структура виникла в рамках реалізації президентського "плану стійкості" у грудні 2024 року після реорганізації Мінреінтеграції і мала насамперед боротися за повернення українців з-за кордону.

"Терміни відкриття Центрів єдності (Unity Hubs) та алгоритм їхньої роботи в кожній країні залежатиме від залученості партнерів, оскільки для забезпечення роботи необхідні приміщення, котрі будуть відповідати потребам Центрів (на одній з зустрічей з українцями за кордоном очільник міністерства та віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Чернишов зазначив: приміщення має бути площею хоча б 1500 кв. м – Авт.), а також для надання кваліфікованих послуг необхідно забезпечити якісний підбір та підготовку операторів Центрів", – говорили у Міннац’єдності.

У Центрах мають надаватися банківські (у вигляді консультацій з валютних рахунків та переказів), поштові та військово-облікові послуги. А саме чоловікам, які не проти повернутися до України й приєднатися до роботи на підприємствах оборонно-промислового комплексу, енергетики та інших галузей, дистанційно оформлятимуть бронювання.

