Небоскреб из гривен: cколько весит и как выглядит миллион

Размеры существенно отличаются в зависимости от номинала

Каждый хоть раз представлял как держит в руках заветный миллион. Многие, кто пока еще не успел достичь такой цели, часто задаются вопросом — как выглядит и сколько может весить такая сумма. На первый взгляд кажется, что у внушительной суммы и вес должен быть внушительный, но реальность удивляет.

"Телеграф", ссылаясь на музей денег НБУ, рассказывает о том, сколько весит миллион гривен.

Самый легкий миллион, ожидаемо, получается из банкнот номиналом в 1000 гривен. Весят такие пачки в целом всего 1-1,2 килограмма.

1 миллион гривен = 1 000 купюр по 1 000 гривен;

1 купюра номиналом 1 000 гривен весит около 1 грамма или чуть больше.

"На все деньги" весит миллион из одногривневых купюр. Чтобы дотащить такую сумму до банка, придется вызывать машину. Вес — 650 килограммов.

Размеры одного миллиона гривен тоже существенно отличаются в зависимости от номинала купюр.

Миллион гривен

Миллион в купюрах номинала 1 000 гривен достигает в высоту 14 сантиметров.

Высота миллиона в 200-гривневых банкнотах составляет 66 сантиметров – это длина тела арктического пингвина.

Если миллион сложить в столбик купюрами номиналом 20 гривен, то он достигнет около 6,5 метра. Такой рост имеет африканский жираф.

Самая высокая высота, конечно, у миллиона, составленного из 1-гривневых купюр, – примерно 138 метров (в высоту примерно как 31-этажный ЖК Taryan Towers в Киеве)

ЖК Taryan Towers

