Из вашего унитаза может "вытечь" круглая сумма за год: цена подтекающей сантехники

Самая распространенная причина появления протекания на кранах и смесителях – износ прокладок

Подтекающий кран может обойтись вам в копеечку при оплате коммуналки. Небольшие капельки, которые многие могут и не заметить, в конце месяца превращаются в десятки литров.

Так, по информации авторов материала, подкапывающий кран за сутки может вылить в канализацию три литра воды, а за месяц уже 90 литров.

Что касается текущего бачка унитаза, здесь потери еще выше, из него может натекать до 150 – 200 литров воды в час, а это уже 100 – 150 м³ в месяц. Если заметили подтекание, устраните его как можно раньше.

Цена вопроса

Учитывая, что куб воды в Киеве на декабрь 2025 года стоит 30.384 грн, то капающий кран будет "вытаскивать" из вашего кармана по 3 гривны ежемесячно. В год на коммуналку накапает почти 40 дополнительных гривен.

С подтекающим бачком унитаза все оказывается гораздо серьезнее. При утечке на 100-150 кубов в месяц абонент будет вынужден переплатить от 3038 до 4558 гривен или около 50 тысяч гривен в год. То есть накапать может примерно на 17 iPhone, который сейчас стоит около 55 тысяч гривен.

Почему капает кран и как исправить

Самая распространенная причина появления протекания на кранах и смесителях – износ прокладок и сальников на запирающих элементах (кран-буксах или шаровых клапанах). В этом случае изношенную деталь можно заменить.

Важно: при замене прокладки обязательно перекрывайте воду на прямом трубопроводе.

