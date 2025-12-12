Хмарочос із гривень: скільки важить і як виглядає мільйон

Розміри суттєво відрізняються залежно від номіналу

Кожен хоч раз уявляв, як тримає в руках заповітний мільйон. Багато з тих, хто поки що не встиг досягти такої мети, часто запитують — як виглядає і скільки може важити така сума. На перший погляд здається, що у значній сумі і вага має бути значною, але реальність дивує.

"Телеграф", посилаючись на музей грошей НБУ, розповідає про те, скільки важить мільйон гривень.

Найлегший мільйон, очікувано, виходить із банкнот номіналом у 1000 гривень. Важать такі пачки загалом лише 1-1,2 кілограма.

Мільйон гривень

1 мільйон гривень = 1000 купюр по 1000 гривень;

1 купюра номіналом 1 000 гривень важить близько 1 грама чи трохи більше.

"На всі гроші" важить мільйон із одногривневих купюр. Щоб дотягнути таку суму до банку доведеться викликати машину. Вага – 650 кілограмів.

Розміри одного мільйона гривень також суттєво відрізняються залежно від номіналу купюр.

Мільйон гривень

Мільйон у купюрах номіналу 1 000 гривень сягає заввишки 14 сантиметрів.

Висота мільйона у 200-гривневих банкнотах становить 66 сантиметрів – це довжина тіла арктичного пінгвіна.

Якщо мільйон скласти до стовпчика купюрами номіналом 20 гривень, то він досягне близько 6,5 метра. Таке зростання має африканський жираф.

Найвища висота, звичайно, у мільйона, складеного з 1-гривневих купюр, – приблизно 138 метрів (у висоту приблизно як 31-поверховий ЖК Taryan Towers у Києві)

ЖК Taryan Towers

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки випливе води з крана, що підтікає.