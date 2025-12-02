Видео "бусификации" – фейки? В ТЦК прокомментировали громкое заявление нардепа

Спикер ТЦК рассказал, кто снимает провокационные видео

Скандальные ролики о жесткой мобилизации появляются в интернете почти каждый день и многие обвиняют ТЦК в произволе. А вот нардеп Потураев считает, что видео "бусификации" – фейки, созданные искусственным интеллектом. Однако в Полтавском военкомате с этим не согласны. Там объяснили, как появляются провокативные ролики и кто их создает.

Что нужно знать:

Контент снимают граждане Украины

Все подписи к видео манипулятивны

Применение силы – крайняя мера государства

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин. Детальнее читайте в материале: "Где служат мобилизованные в возрасте 50+ и почему нужно самим приходить в ТЦК — интервью спикера".

Роман Истомин объяснил, что подобные видео снимают обычные украинцы. Одни уклоняются от службы и сопротивляются при задержании. Остальные фиксируют это на камеру и распространяют в сети с манипулятивными подписями.

Спикер ТЦК подчеркнул: он не видел ни одного такого ролика с честным описанием ситуации. Все подписи извращают события и выдают нарушителя за жертву.

Я не видел ни одного такого видео с честной подписью. Хотя, по сути, это ведь правда! подчеркнул Истомин.

Майор привел пример, как выглядела бы честная подпись к такому ролику. По его словам, там должно быть написано: человек не захотел идти защищать страну, не пришел в ТЦК за повесткой, теперь его задерживает полиция. Он еще и сопротивляется, поэтому ему брызнули газом и посадили в машину. Но такие подписи никто не делает.

Истомин напомнил, как должна работать мобилизация при нормальных условиях. Мужчина получает повестку и приходит в военкомат с документами и вещами. Проходит медкомиссию, берет несколько дней на собрание и едет в учебный центр.

Но, как говорит майор Истомин, в Украине почему-то многие повестки игнорируют. Не приходят на вызовы, не проходят комиссию, не появляются на отправку. Поэтому, по его словам, государство вынуждено применять силу, иначе люди просто уклоняются. Они не желают ни мобилизоваться, ни подписывать контракт добровольно.

Тем временем Россия оккупировала уже около 20 процентов Украины. Эта цифра продолжает расти.

Это уничтоженные города и деревни, разрушенные человеческие судьбы, просто море страданий и горя, которые несут оккупанты , подчеркнул спикер ТЦК.

Остановить агрессора без пополнения армии невозможно, добавил Роман Истомин.

Относительно заявления нардепа Потураева, он ранее говорил: общественные организации с помощью искусственного интеллекта проанализировали кучу видео о работе ТЦК. Результат показал, что почти все ролики либо сняты на оккупированных территориях, либо вообще созданы нейросетями.

Роман Истомин не может проверить эти данные, потому что нет соответствующих инструментов. Однако, по его собственным наблюдениям, большинство видео с Полтавщины настоящие. Они манипулятивны по содержанию, но сами события реальны. Этот контент снимают и распространяют граждане Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на замену ТЦК должны прийти офисы. Что из-за этого изменится, рассказал ученый и общественный деятель Николай Журавлев.