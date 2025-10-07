Россия получит удар под дых, а Путин станет бомжом: объяснение генерала-разведчика

Массированное применение "Томагавков" станет вишенкой на торте, говорит Маломуж

Из-за фактического обмана и выхода российского диктатора Владимира Путина из переговорного процесса по Украине, продолжения боевых действий и обстрелов мирного населения президент США Дональд Трамп может сделать ответный шаг, которым нанесет удары по руководству России и ее вооруженным силам. Это приведет к коренному перелому в ходе боевых действий.

Что нужно знать:

Трамп может манипулировать передачей ракет Tomahawk Украине

"Томагавки" преломят ситуацию только при комплексном использовании

Путина лишат имущества на сотни миллиардов долларов

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж. Он объяснил, как это будет происходить.

По его словам, Украина просит Штаты предоставить через НАТО оружия разных типов на 90 млрд долларов — пусковые установки HIMARS и M270 MLRS, ракеты ATACMS, мощные РЭБы, кассетные боеприпасы и мины, способные уничтожить огромное количество окупантов. Это оружие может оказаться на фронте уже через два-четыре месяца и однозначно усилит ВСУ.

— А Tomahawk (тактические ракеты большой дальности. — Ред.) будут "вишенкой на торте". Это то, что должно прибыть в огромных количествах (США заказали более 800 головок самонаведения для ракет Tomahawk. — Ред.) и системно подавить российские войска. Но будут ли они, это под вопросом, — говорит генерал. — Это просто сигнал, что они могут быть поставлены, поэтому договаривайся, Путин, — говорит Маломуж.

По его мнению, Путин смотрит не только на "Томагавки", но и какие пакеты вооружений поступят в Украину в ближайшие месяцы. И это должно обесценить его усилия по захвату территории, поскольку у ВСУ появляется перспектива уничтожения воинских частей и больших резервов врага в прифронтовой зоне.

— Думаю, "Томагавки" будут тестом. Если Путин пойдет на переговоры, — они не поступят. А если нет, то [поступят] рядом с другими программами, потому что сам "Томагавк" проблему не решит. А вот комплексные решения по оружию, боеприпасам с "Томагавками" будут менять ситуацию, — считает экс-разведчик.

По его словам, США могут показать, что ракеты Tomahawk будут поставлены Украине (как самолеты F-16 и дополнительные системы Patriot, уже поступающие по программам НАТО), и это будет военное давление на Путина через оружие реальное и потенциальное.

— Давление на Путина, лишение его личных финансовых ресурсов, всех семей из окружения Путина, элиты России будет колоссальным ударом. Они имеют скрытые десятки (а некоторые — сотни) миллиардов долларов и превратятся в "нулевиков", то есть бомжей. Потому что все ресурсы находятся в долларах, евро, дворцах, золоте, бриллиантах, яхтах и всем остальном, только за границей, а не в России. А тут такой удар, – говорит экс-глава СВР.

А первичные и вторичные санкции против нефтегазового сектора России, снижение цены на углеводороды станут "ударом под дых", который очень мощно обрушит экономику и ВПК России и обесценит ее усилия в войне, — подытожил Николай Маломуж.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как принудить Путина к миру.