Украинцев цинично обманывают, – Юлия Тимошенко о законопроекте о налогообложении цифровых платформ

Законопроектом по налогообложению цифровых платформ вводят 5% сбор, который будет включен в стоимость товаров, продаваемых на цифровых платформах, таких как OLX и подобных. Однако депутаты называют это снижением налогов, цинично обманывая украинцев.

На это обратила внимание лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время обсуждения законопроекта 15111-д.

"Сегодня каждый человек, который продает, например, на OLX свои вещи, знает, что никакого налога этот человек не платит. Ну зачем же рассказывать, что они платят 23% налог? Это обман. Абсолютно очевидный обман!" – возмутилась Юлия Тимошенко.

Она уточнила, что этим законопроектом предусмотрено, что на каждого гражданина Украины, покупающего любой товар, будет наложен налог 5%, то есть фактически это введение 5% налога на каждого украинца с оборота на все, что он купит.

Голосование за законопроект №15111-д

"Это запустит инфляционные процессы, и это точно будет снова бить по среднему классу. Они хотят, чтобы каждый человек, который свои поношенные вещи выставил на OLX, зарегистрировался в качестве плательщика налога, дал все свои персональные данные и координаты, включая банковские счета. И чтобы сама платформа облагала 5% налогам из обращения абсолютно каждый продаваемый там товар. Просто еще раз с народа снимают налог", – объяснила лидер "Батькивщины".

В конце концов "за" новую налоговую нагрузку проголосовали 234 нардепа.