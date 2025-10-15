В деле Фарион появился тайный свидетель – подозреваемый в убийстве отреагировал на это неадекватно (фото)

Дочь Фарион возлагает надежды на показания свидетеля, что якобы видел убийцу матери

Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве Ирины Фарион, отметился странным поведением на судебном заседании в среду, 15 октября. Парень улегся на скамью в "аквариуме" — стеклянном боксе для подсудимых.

Что нужно знать:

Подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко во время заседания демонстрировал пренебрежение к суду

Его адвокаты возражали против допроса тайного свидетеля в режиме анонимности

Дочь Фарион анонсирует разоблачение Зинченко с помощью тайного свидетеля

Как рассказывает "Суспільне", в судебном заседании принимали участие защитники Зинченко Игорь Сулима и Владимир Вороняк, прокурор Дмитрий Петлеванный и дочь Фарион София Особа. Прокурор подал ходатайство о допросе свидетеля в режиме видеоконференции.

Пока Зинченко "отдыхал" на скамье подсудимых, его группа поддержки активно работала. На одном из фото из зала суда видна женщина, стоящая рядом с боксом для подсудимых в футболке с его фото и надписью "Зинченко невиновен".

Зинченко улегся на скамью подсудимых. Фото: Стас Юрченко

Зинченко лежит, а группа поддержки работает

Адвокат Владимир Вороняк подал письменное возражение. Речь идет о тайном свидетеле, который видел убийцу без маскировки. Его допрос анонсировала дочь Ирины Фарион София Особа на прошлом заседании. Коллегия судей постановила удовлетворить возражение защиты частично.

Допросить свидетеля в судебном заседании в помещении Лычаковского района города Львова в режиме видеоконференции при условиях, что делают невозможным идентификацию свидетеля, — зачитал решение судья

Следующее заседание состоится во вторник, 21 октября, в 14.00. Дочь Фарион поблагодарила тайного свидетеля, который согласился предоставить показания.

Я хочу поблагодарить тайного свидетеля, который проявил свое достоинство как мужчина и не побоялся, потому что "санитар общества", наверное, немного трясет коленками, когда увидит его вживую, тайного свидетеля, который расскажет все, как он его видел в лесополосе, София Особа

Убийство Фарион — что известно

Вечером 19 июля 2024 года неизвестный выстрелил в Ирину Фарион недалеко от ее дома во Львове. Языковеда госпитализировали с тяжелыми травмами, но в больнице она скончалась. 25 июля правоохранители задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко в Днепре по подозрению в убийстве Фарион.

На следующий день суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Зинченко инкриминировали умышленное убийство по мотивам национальной нетерпимости, а также незаконное владение оружием. В рамках досудебного расследования было проведено более 60 экспертиз и допрошено более 1500 свидетелей. Обвинительный акт с 30 томами материалов был передан в суд 26 декабря 2024 года. Продолжаются судебные заседания.

