Настоящий джекпот: украинка удивилась дорогой находке внутри рыбы (фото)

В комментариях уже успели усомниться в правдивости истории

Пользовательница социальной сети Threads рассказала удивительную историю о находке внутри пойманной рыбы. Ее зять принес домой свой улов, а в процессе потрошения она якобы заметила в желудке посторонний предмет — ювелирное украшение.

Соответствующие фотографии она опубликовала на своей странице. Такая находка стала полной неожиданностью и превратила обыкновенную кухонную процедуру в повод для шуток о "джекпоте".

"Зять поймал рыбу, а чистить, конечно, пришлось мне. И кто бы мог подумать, что главный улов будет не у него, а у меня. Золотая цепочка прямо из живота рыбы…Вот я понимаю – джекпот", — объяснила ситуацию девушка.

Женщина нашла в рыбе украшение. Фото: Threads

На кадрах видно, что женщина держит в руке золотую цепочку с подвеской-крестиком — довольно распространённый тип украшений. о одному из сценариев, украшение находилось в реке и рыба проглотила его вместе с кормом.

Правда, в комментариях под постом у пользователей возникли сомнения в правдивости информации. Некоторые посчитали, что цепочка выглядит слишком чистой после нахождения внутри рыбы.

"Не может быть цепочка такой чистой"

"Надо же, чудо какое. Не в желудке, а такая чистенькая"

"Удачный улов"

Комментарии в соцсети

