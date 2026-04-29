Справжній джекпот: українка здивувалася дорогою знахідкою всередині риби (фото)

Анастасія Мокрик
Незвичайний улов. Фото Колаж "Телеграфу"

У коментарях вже встигли засумніватись у правдивості історії

Користувальниця соціальної мережі Threads розповіла дивовижну історію про знахідку всередині упійманої риби. Її зять приніс додому свій улов, а в процесі потрошення вона нібито помітила у животі сторонній предмет — ювелірну прикрасу.

Відповідні фотографії вона надрукувала на своїй сторінці. Така знахідка стала повною несподіванкою і перетворила звичайну кухонну процедуру на привід для жартів про "джекпот".

"Зять упіймав рибу, а чистити, звичайно, довелося мені. І хто б міг подумати, що головний улов буде не в нього, а в мене. Золотий ланцюжок прямо з живота риби… Ось я розумію — джекпот", — пояснила ситуацію дівчина.

Жінка знайшла у рибі прикрасу. Фото: Threads
Жінка знайшла у рибі прикрасу. Фото: Threads
Жінка знайшла у рибі прикрасу. Фото: Threads

На кадрах видно, що жінка тримає в руці золотий ланцюжок із підвіскою-хрестиком – досить поширений тип прикрас. За одним із сценаріїв, прикраса була в річці і риба проковтнула її разом з кормом.

Щоправда, у коментарях під постом у користувачів виникли сумніви щодо правдивості інформації. Дехто вважав, що ланцюжок виглядає занадто чистим після перебування всередині риби.

  • "Не може бути ланцюжок такий чистий"
  • "Треба ж, диво яке. Не в шлунку, а такий чистенький"
  • "Вдалий улов"
Коментарі у соцмережі
