Официально не был открыт: что известно о пляже "Отрада", на котором случилась трагедия

Он знаменит канатной дорогой, подземной рекой и элитным отдыхом

Днем во вторник, 23 июня, враг атаковал побережье города Одессы беспилотными летательными аппаратами. В результате удара на пляже "Отрада" погибла 26-летняя девушка.

"Телеграф" решил рассказать об этом популярном месте отдыха, ставшем мишенью россиян.

Есть шезлонги, но нет спасателей — в мэрии объяснили причину

В соцсетях пишут, что скорая помощь ехала на вызов около 50 минут вместо положенных шести. А рядом не оказалось людей, которые могли бы оказать первую помощь пострадавшим до приезда врачей.

Проблема якобы в том, что на пляже отсутствуют медпункты, спасатели и проинструктированные администраторы, которые знают, что делать в подобных случаях.

Пляж, на котором в результате атаки на Одессу погибла 26-летняя девушка, не был официально открыт, сообщил и.о. мэра Одессы Игорь Коваль. Он также напомнил о необходимости спускаться в укрытия во время тревоги. Также чиновник заявил, что на пляже были указатели, поясняющие, где находится ближайшее укрытие.

Местные паблики отмечают, что на работу пляжа власти, видимо, закрывали глаза, если на его территории были шезлонги и барная стойка.

Как добраться до пляжа "Отрада"

Также стоит отметить, что больница расположена близко от пляжа, но поскольку он, как и другие места отдыха у моря в центральной части Одессы, находится внизу склона, добраться туда непросто.

Отдыхающие идут из центра пешком или едут на канатной дороге. Канатная дорога спускается прямо к морю от Мавританской арки (Французский бульвар, 17А). Проезд стоит около 250 грн.

Канатная дорога в Одессе. Фото: https://www.facebook.com/kanatkaotrada

На машине туда можно проехать через дельфинарий, но обычно там усложнено движение и много припаркованных машин.

Как можно проехать к пляжу на авто

Достопримечательности известного одесского пляжа

Кроме канатной дороги, особенностями пляжа являются;

большой камень с надписью "Отрада", торчащий из воды

мощный поток ледяной воды, извергающийся из подземной реки прямо на пляж

яхт-клуб, где можно арендовать яхту или катер.

Камень с надписью "Отрада". Фото: Открытые источники

На территории пляжа находятся многочисленные рестораны и кафе, есть отель, а рядом расположена платная парковка.

Какие цены для отдыхающих

Пляж "Отрада" песчаный и благоустроенный. Для взрослых и детей есть несколько спортивных площадок. На пляже есть как бесплатные, так и платные территории с шезлонгами и другими услугами.

Одним из таких мест является комплекс отдыха с бассейнами "Ярден", работающий и сегодня.

С 21 по 30 июня комплекс объявил ежегодную акцию "Счастливые часы". В этот период стоимость билета за одного посетителя составляет:

С 8:00 до 10:00 – 400 грн на весь день;

С 10:00 до 16:00 – 600 грн на весь день;

С 16:00 до 18:00 – 400 грн до закрытия.

Акция "Счастливые часы". Фото: https://www.facebook.com/kanatkaotrada

Стоит отметить, что семьи погибших воинов и дети до 3-х лет могут посетить "Ярден" бесплатно.

Что входит в стоимость билета:

Шезлонг;

Матрац;

Зонтик;

Душ;

Туалет;

Бассейн для взрослых;

Бассейн для детей от 0 до 15 лет с горкой;

Беседки для компании и проведения праздников;

Вкусная еда и напитки от бара(в меню).

Комплекс отдыха на пляже "Отрада". Фото: https://www.facebook.com/kanatkaotrada

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