Офіційно не був відкритий: що відомо про пляж "Відрада", на якому сталася трагедія

Він відомий канатною дорогою, підземною річкою та елітним відпочинком

Вдень у вівторок, 23 червня, ворог атакував узбережжя міста Одеси безпілотними літальними апаратами. Внаслідок удару на пляжі "Отрада" загинула 26-річна дівчина.

"Телеграф" вирішив розповісти про це популярне місце відпочинку, яке стало мішенню росіян.

Є шезлонги, але немає рятувальників – у мерії пояснили причину

У соцмережах пишуть, що швидка допомога їхала на виклик близько 50 хвилин замість шести. А поруч не було людей, які могли б надати першу допомогу постраждалим до приїзду лікарів.

Проблема в тому, що на пляжі відсутні медпункти, рятувальники та проінструктовані адміністратори, які знають, що робити у таких випадках.

Пляж, на якому внаслідок атаки на Одесу загинула 26-річна дівчина, не було офіційно відкрито, повідомив в.о. мера Одеси Ігор Коваль. Він також нагадав про необхідність спускатися в укриття під час тривоги. Також чиновник заявив, що на пляжі були вказівники, які пояснювали, де розташовано найближче укриття.

Місцеві паблики зазначають, що на роботу пляжу влада, мабуть, заплющувала очі, якщо на його території були шезлонги та барна стійка.

Як дістатися до пляжу "Відрада"

Також варто зазначити, що лікарня розташована поблизу пляжу, але оскільки він, як і інші місця відпочинку біля моря в центральній частині Одеси, знаходиться внизу схилу, дістатися туди непросто.

Відпочивальники йдуть із центру пішки або їдуть канатною дорогою. Канатна дорога спускається до моря від Мавританської арки (Французький бульвар, 17А). Проїзд коштує близько 250 грн.

Канатна дорога в Одесі. Фото: https://www.facebook.com/kanatkaotrada

На машині туди можна проїхати через дельфінарій, але зазвичай там ускладнено рух та багато припаркованих машин.

Як можна проїхати до пляжу на авто

Визначні пам’ятки відомого одеського пляжу

Окрім канатної дороги, особливостями пляжу є:

великий камінь з написом "Отрада", що стирчить із води

потужний потік крижаної води, що вивергається з підземної річки прямо на пляж

яхт-клуб, де можна орендувати яхту чи катер.

Камінь із написом "Отрада". Фото: Відкриті джерела

На території пляжу розташовано численні ресторани та кафе, є готель, а поряд — платне паркування.

Які ціни для відпочивальників

Пляж "Відрада" піщаний та впорядкований. Для дорослих та дітей є кілька спортивних майданчиків. На пляжі є безкоштовні та платні території з шезлонгами та іншими послугами.

Одним з таких місць є відпочинковий комплекс з басейнами "Ярден", що працює і сьогодні.

З 21 по 30 червня комплекс оголосив щорічну акцію "Щасливі години". У цей період вартість квитка за одного відвідувача складає:

З 8:00 до 10:00 – 400 грн на весь день;

З 10:00 до 16:00 – 600 грн на весь день;

З 16:00 до 18:00 – 400 грн до закриття.

Акція "Щасливі години". Фото: https://www.facebook.com/kanatkaotrada

Слід зазначити, що сім’ї загиблих воїнів та діти до 3-х років можуть відвідати "Ярден" безкоштовно.

Що входить у вартість квитка:

Шезлонг;

Матрац;

Парасолька;

Душ;

туалет;

Басейн для дорослих;

Басейн для дітей віком від 0 до 15 років з гіркою;

Альтанки для компанії та проведення свят;

Смачна їжа та напої від бару (в меню).

Відпочинковий комплекс на пляжі "Відрада". Фото: https://www.facebook.com/kanatkaotrada

Раніше ми повідомляли, що попри військову небезпеку Одеса залишається головним морським курортом в Україні. З початком спеки на пляжах "перлини" спостерігається справжній аншлаг. Однак ціни на відпочинок цього літа можуть шокувати деяких українців.